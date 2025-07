video suggerito

Maltempo con vento fortissimo nel Novarese: danni anche a Villa Crespi, il ristorante di Cannavacciuolo Una violenta ondata di temporali con vento fortissimo sta spazzando la provincia di Novara, causando disagi e danni. La zona più colpita è la sponda orientale del Lago d’Orta: il vento ha abbattuto uno degli alberi secolari del parco di Villa Crespi, circolazione interrotta per un’ora. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

L’ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore soprattutto il Nord-Italia sta provocando disagi in diverse zone, compreso il Piemonte. In particolare, una violenta ondata di temporali con vento fortissimo e pioggia sta spazzando l’intera provincia di Novara causando dei danni.

Il forte vento ha abbattuto anche un albero secolare nel parco del noto ristorante Villa Crespi dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. L’albero è finito sulla statale 229, per fortuna in quel momento non c'erano veicoli in transito e la strada era sgombra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la carreggiata e per quasi un’ora la circolazione è stata interrotta. La zona più colpita dal maltempo in Piemonte è la sponda orientale del Lago d'Orta, in particolare il capoluogo Orta San Giulio, ma anche sull’altra riva del lago, nel territorio di Pella, sono caduti alberi e rami provocando dei disagi sulla strada. A Novara, in viale Volta, un tetto è crollato in strada e sulle auto in sosta. Anche in questo caso fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il maltempo di queste ore ha invece provocato una vittima nel Milanese, dove una donna è morta dopo essere stata travolta da un albero. La tragedia è avvenuta poco dopo le 17 a Robecco con Induno, tra Milano e Varese. Nel pomeriggio di domenica una tempesta d’acqua si è abbattuta sul capoluogo lombardo con una forte pioggia mista a grandine, violente raffiche di vento e lampi. Numerosi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale: si segnalano alberi pericolanti e strade invase da oggetti volati via. Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo, arancione in 3 regioni e gialla in altre undici.