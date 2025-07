Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 luglio: le regioni a rischio

Allerta meteo gialla in alcuni settori di due regioni italiane, Lombardia e Trentino Alto Adige. È quanto previsto dall'ultimo avviso diffuso dalla Protezione Civile per la giornata di domani, sabato 19 luglio. Maltempo con rischio temporali e allerta gialla in alcuni settori della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Allerta gialla per rischio idrogeologico, inoltre, nella provincia autonoma di Bolzano.

Allerta meteo gialla domani 19 luglio in due regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, sabato 19 luglio, è prevista una allerta meteo gialla in settori di Lombardia e Trentino Alto Adige. Nei dettagli:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Previsioni meteo per domani, sabato 19 luglio

Il caldo tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni. Domani le città più calde saranno Oristano con 39°C, Foggia con 37°C, Forlì, Macerata e Nuoro con 36°C mentre domenica il picco sarà toccato a Foggia che raggiungerà i 40°C secondo il meteorologo Lorenzo Tedici. Per la prossima settimana, in particolare lunedì e martedì, c'è la possibilità di un ulteriore rialzo delle temperature, non solo nei capoluoghi di provincia ma anche in molte località interne delle isole maggiori. Nei dettagli, per la giornata di domani, sono attesi temporali al Nord sulle Alpi mentre al Centro e al Sud saranno già protagonisti sole e caldo.