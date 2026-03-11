Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 12 marzo 2026: le regioni a rischio

Giovedì 12 marzo l’Italia sarà interessata da temporali e rovesci, soprattutto al Centro-Nord. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla su alcune zone di Lazio e Umbria, con possibili fenomeni localmente intensi.

Con l’alta pressione che fatica a stabilizzarsi sull’Italia, una nuova perturbazione attraverserà rapidamente il Paese nella giornata di giovedì 12 marzo, portando temporali e maltempo soprattutto al Centro-Nord. La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali su alcune zone del Lazio e dell’Umbria: nel Lazio interessati i Bacini Costieri Sud e Nord e i Bacini di Roma, mentre in Umbria l’allerta riguarda Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia e Medio Tevere.

Già da venerdì la situazione dovrebbe migliorare su gran parte della Penisola, mentre il weekend sarà caratterizzato da cielo nuvoloso ma con poche piogge, grazie a un parziale consolidamento dell’alta pressione. Nel frattempo, le temperature resteranno nella norma o leggermente sopra la media per il periodo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani, 12 marzo 2026, un’allerta gialla per temporali su Lazio e Umbria, in particolare Bacini Costieri Sud e Nord, Bacini di Roma, Trasimeno-Nestore, Chiani-Paglia e Medio Tevere. Precipitazioni sparse, a rovescio o temporale, interesseranno Liguria centro-orientale, Toscana occidentale e Lazio tirrenico; fenomeni deboli su resto del Paese. Nottetempo possibili nebbie su ferrarese e pianura veneta. Venti forti da nord sulla Sardegna, mari molto mossi.

Questa la situazione delle allerte meteo nel dettaglio per domani, 12 marzo:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani 12 marzo

Giovedì 12 marzo 2026 l’Italia sarà interessata da nuvole su gran parte del territorio. Al mattino sono previste piogge sparse al Nord-Ovest, in Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e nel nord della Sardegna.

Nel pomeriggio i rovesci si estenderanno a Liguria, Veneto, Emilia, regioni centrali, Appennino Campano, nord della Puglia, Basilicata, rilievi della Calabria, Sicilia orientale e nord della Sardegna.

Le temperature massime caleranno in Emilia, regioni centrali e Sardegna. La Sardegna resterà inoltre ventosa, con venti di Maestrale, che renderanno i mari molto mossi.