Maltempo, allerta meteo gialla domani domenica 2 marzo: le regioni a rischio Maltempo con allerta meteo gialla domani, domenica 2 marzo, in settori di quattro regioni del Centro-Italia: il bollettino della Protezione civile.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo in parte del Centro-Italia domani, domenica 2 marzo, stando al bollettino diffuso dalla Protezione civile. Il maltempo – si prevede una allerta per rischio temporali e per rischio idrogeologico – colpirà settori di quattro regioni: Abruzzo, Sardegna, Lazio e Umbria.

Allerta meteo gialla domani in quattro regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per domani, domenica 2 marzo, prevista una allerta meteo per rischio temporali e per rischio idrogeologico in settori di quattro regioni.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Lazio : Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud, Aniene

: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud, Aniene Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere

Previsioni meteo per domani, domenica 2 marzo

Atteso ancora tempo molto instabile sull'Italia nelle prossime ore: in diverse zone dello stivale previste piogge e nevicate anche a quote relativamente basse. Come spiegano gli esperti de ilmeteo.it, l'interazione tra un fronte d'aria fredda in discesa dal Nord Europa e una moderata perturbazione atlantica, che ha raggiunto venerdì il nostro Paese, manterrà ancora attive condizioni di forte instabilità su molte regioni. Da domani ci saranno segnali di miglioramento sulle regioni del Nord, ma nubi e piogge sparse condizioneranno negativamente già la prima parte del giorno su molte aree del Centro e del Sud Italia. La mattinata sarà instabile soprattutto in Sardegna, nel sud della Toscana, nel Lazio e nelle regioni del Centro come Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, dove la pioggia sarà la protagonista, a tratti accompagnata da temporali.