Maltempo, allerta gialla domani 31 dicembre in 5 regioni: l’elenco delle zone a rischio

Il maltempo insiste sull’Italia e per la giornata di domani, giovedì 31 dicembre, sono previste nuove allerte meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse in cinque regioni: sarà allerta gialla in Emilia-Romagna, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria.