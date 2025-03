Brilla la Luna Piena in Vergine con eclissi il 14 marzo 2025: bisogno di stabilità, nonostante paure e dubbi

video suggerito

Venerdì 14 marzo 2025 arriva la Luna Piena in Vergine con eclissi lunare parziale, l'appuntamento è intorno alle 8 di mattina (ora italiana): riflettiamo sul bisogno di stabilità. I segni zodiacali più toccati dall'eclissi di Luna in Vergine saranno i segni cosiddetti mobili ovvero Gemelli, Pesci, Vergine e Sagittario.

Venerdì 14 marzo 2025 intorno alle 8 di mattina (ora italiana) ci sarà la Luna piena nel segno di terra della Vergine che sarà anche eclissi lunare parziale. La Luna piena é un momento di grande espressione delle nostre emozioni e dei nostri bisogni e l'eclissi ovvero l'oscuramento, l'ombra sulla Luna, porta ad una grande riflessione, profonda e instabile, sul nostro sentire. Se la Luna piena é sempre un momento per tutti di energia e sollecitazione emotiva e nervosa, con l'eclissi lo é ancora di più. Meglio evitare in questi giorni eventi che richiedano la nostra attenzione, calma, lucidità perché l'emotività prenderà spesso il sopravvento amplificando anche paure e dubbi.

I segni zodiacali più toccati dall'eclissi di Luna in Vergine saranno i segni cosiddetti mobili ovvero Gemelli, Pesci, Vergine e Sagittario. Anche questa fase lunare ha un nome che deriva dall'antico almanacco del contadino dei nativi americani. Si chiama "Luna Piena del Verme" perché la terra si sta scongelando e i vermi ricominciano a muoversi in superficie: la primavera sta tornando!

Il significato della Luna piena in Vergine con eclissi parziale venerdì 14 marzo

La Luna piena in Vergine coinvolge l'asse dei segni Vergine Pesci perché ovviamente opposta alla Luna si trova il Sole, che la illumina completamente, e le fasi lunari devono sempre considerare il rapporto sole lunare: ovvero il rapporto tra l'io e l'inconscio, simbolicamente. Questa eclissi di Luna nel segno zodiacale più stabile dello zodiaco, quello che ha più bisogno di rassicurazioni mentali, matematiche, comprovate e scientifiche, sembra volerci dire che proprio il nostro istinto deve imparare ad abbandonare il bisogno di rassicurazione materiale per aprirsi (il Sole si trova nel segno dei Pesci) sempre di più al pensiero ampio, filosofico, spirituale ma soprattutto comunitario. Dove la Vergine è il particolare puntuale, i Pesci al contrario sono il tutto infinito. Ricordiamoci che stiamo parlando di un'eclissi di Luna quindi la parte del nostro io (personale o collettivo) che viene messa in discussione è la parte intima, quella fatta di bisogni esistenziali.

In più, se guardiamo al tema natale di questa Luna piena e in Vergine con eclissi, noteremo che la Luna si trova isolata mentre, dal lato opposto, il segno dei Pesci è particolarmente sostenuto. Lo stesso nodo lunare nord si trova proprio congiunto a Nettuno nel segno dei Pesci, come ad amplificare il suo valore che ci spinge a trascendere il materiale per riunirci dei valori più alti. Non dimentichiamoci che le eclissi avvengono sempre nei segni zodiacali che sono attraversati dai due nodi lunari e che il nodo nord, in questo caso nel segno dei Pesci, è proprio quel punto nel quale ritroviamo simbolicamente la nostra direzione, il nostro Dharma.

Ricordiamoci sempre che per comprendere se davvero e in che modalità questa eclissi ci coinvolga dobbiamo controllare tutto il nostro tema natale. Nello specifico questa avverrà al grado 23 del segno della Vergine.

Gli effetti della Luna piena in Vergine segno per segno

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Vergine con eclissi lunare di venerdì 14 marzo, segno per segno.

Ariete

Sarà piuttosto la prossima eclissi, quella di Sole del 29 marzo, a coinvolgerti direttamente ma adesso hai come l'impressione che queste giornate ti portino a rivedere la modalità con la quale vivi le emozioni e i sentimenti, complice anche Venere retrograda nel tuo segno.

Toro

Questa eclissi non ti coinvolge direttamente, ma piuttosto amplifica una nuova sensazione di empatia, come se ti sentissi di condividere naturalmente i bisogni, i sentimenti, le paure e le sofferenze di tutte le persone che ti circondano. Questo si chiama empatia!

Gemelli

Sei ovviamente uno dei segni zodiacali più coinvolti da questa eclissi che, insieme alle domande profonde e strutturali che ti sta facendo ancora Saturno, sembra indicare una nuova strada. Per fortuna hai Giove sempre nel tuo segno zodiacale che ti permette di affrontare con grande apertura mentale anche i cambiamenti che ti vengono richiesti.

Cancro

So bene che questo è un periodo particolarmente rivoluzionario della tua vita, interiore ed esteriore. Questa eclissi non farà che amplificare la consapevolezza di quello che stai diventando!

Leone

I pianeti in questi giorni sembrano proprio darti un po' di tregua e questa eclissi non farà che ha amplificare la sensazione che, in questo periodo, hai decisamente più bisogno di dare che non di ricevere.

Vergine

Sembra proprio che l'universo stia richiedendo a te lo sforzo più importante con anche il nodo nord e l'eclissi di Luna nel tuo segno zodiacale. Hai bisogno di abbandonare quelle certezze pragmatiche che troppo spesso si sono rivelate una gabbia e un condizionamento.

Bilancia

Ci stanno pensando altri pianeti in questo periodo a darti fastidio senza bisogno che ci si metta l'eclissi. Ti concentrerai piuttosto sulla prossima, di eclissi, che sarà un eclissi di Sole in Ariete alla fine di marzo. Per il momento approfitta di questo fase di silenzio cosmico per riposare le tue emozioni che sono state così messe alla prova da sentirsi decisamente affaticate.

Scorpione

Le fasi di eclissi ti piacciono sempre particolarmente, a te che sei il segno dell'introspezione profonda per eccellenza. In questo caso non ti daranno fastidio, anzi ti senti assolutamente pronto per intraprendere il percorso che segnala l'universo verso il collettivo spirituale e oltre.

Sagittario

Sono tante, negli ultimi mesi, le sollecitazioni da parte dell'universo a guardare le cose da un nuovo punto di vista. Giove, Saturno e adesso anche l'eclissi ti stanno togliendo sicurezza in te stesso di modo che tu possa indagare noi nuove modalità di ascoltare i tuoi bisogni. C'è bisogno di una rivoluzione totale dal punto di vista dei sentimenti che vivi e condividi.

Capricorno

Te la stai vedendo da diversi mesi con i pianeti veloci che ti mettono in crisi, togliendoti forze ed energie. Questa eclissi sarà probabilmente un momento illuminante nel capire davvero di che cosa hai bisogno dal punto di vista emotivo per affrontare questa nuova fase meno decisionista e coraggiosa e molto più delicata e attenta.

Acquario

Sei uno dei segni più fortunati in questo periodo, soprattutto grazie all'appoggio di Giove che rende tutto più semplice e amplifica la tua socievolezza. Questa eclissi amplificherà il tuo desiderio di sentirti parte di un tutto, anche nella cerchia ristretta di tuoi amici parenti.

Pesci

Questa eclissi di Luna, come tutte le eclissi dei prossimi 19 mesi, ti coinvolgerà direttamente. Ho però l'impressione che tu sia ben consapevole di dove vuoi andare e di quali siano i tuoi obiettivi, anche se fossero ancora piuttosto lontani da raggiungere. Staccarsi completamente da quello che ci dà sicurezza è difficile anche quando si é, come te, in contatto con valori e pensieri immateriali e trascendenti.