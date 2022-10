L’ultimo avvistamento al bar e il furgone incendiato: il mistero di Cristian Farris scomparso 3 anni fa Il 20 ottobre 2019 è scomparso da Orroli Cristian Farris, 27enne sardo che lavorava come ciabattino. Cosa sia accaduto al giovane è un mistero da ormai 3 anni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il 20 ottobre di 3 anni fa è scomparso Cristian Farris, 27enne di Orroli, nel sud della Sardegna. Da quel giorno nessuno ha più avuto sue notizie: gli ultimi ad averlo visto poco prima dell'imbrunire, sarebbero stati alcuni clienti di un bar del paese. Agli inquirenti hanno raccontato di averlo visto camminare a passo svelto. "Si è limitato a salutare con un cenno" hanno spiegato alle forze dell'ordine.

Il giorno dopo la sua scomparsa, il suo vecchio furgone Daily Iveco è stato rinvenuto quasi completamente bruciato dagli agenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Escalaplano. Il veicolo, secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, è stato rinvenuto in una zona fuori mano a valle della strada provinciale di Orroli.

Le ricerche disposte dalla prefettura di Nuoro si sono protratte per alcune settimane, ma non hanno mai prodotto i frutti sperati. Alle operazioni hanno partecipato parenti, amici e un vasto dispiegamento di forze tra carabinieri e vigili del fuoco. Per le ricerche sono stati utilizzati anche alcuni droni, un elicottero e i cani molecolari.

Cristian Farris, immagine di Chi l’ha visto

Dello scomparso però nessuna traccia nelle campagne tra Orroli, Nurri ed Escalapiano. Quanto avvenuto a Cristian Farris resta un mistero: non si esclude che la sua scomparsa possa essere collegata a quella di Mauro Pitzalis, operaio 31enne di Nurri, dipendente di una ditta di Orroli che realizza grondaie su misura.

Secondo gli inquirenti, infatti, Cristian conosceva l'operaio scomparso. "La scomparsa di questo ragazzo dovrebbe farci porre diverse domande. Il mio dubbio è che in quella zona possa esservi un'organizzazione criminale che fa sparire chi sbaglia. Mi auguro che non sia così" ha detto l'avvocato Gianfranco Piscitelli, che assiste la famiglia di Cristian. "È assurdo il fatto che non sappiamo nulla sulle indagini. Ho presentato note difensive al pm che coordina l'inchiesta, fornendo ipotesi e sollecitando accertamenti".

"Non abbiamo lacrime da versare – ha dichiarato Giuls Sulis, la madre di Cristian -. Sono tre anni che combattiamo per avere giustizia. Noi continueremo a lottare. Pretendiamo delle risposte e non sappiamo come sia possibile che un essere umano possa sparire nel nulla".