Luca e Lyudmyla, chi sono le vittime dell’esplosione di Lucca. Salva la figlia 17enne: era a scuola Lyudmyla Perets e il compagno Luca Franceschi sono morti e tre persone sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta in casa a Lucca. Nato il bimbo della donna incinta salvata dalle macerie.

A cura di Susanna Picone

Le due vittime dell’esplosione a Lucca (Facebook)

Luca Franceschi e Lyudmyla Perets. Sono loro, secondo quanto si apprende da fonti di polizia, le due vittime dell’esplosione di una casa a Torre Bassa, frazione di Lucca che si trova lungo la via provinciale per Camaiore, avvenuta nel primo pomeriggio di ieri probabilmente in seguito a una fuga di gas.

Le vittime sono marito e moglie: lei – una donna di origine ucraina – è stata trovata tra le macerie quasi subito, lui – ex sindacalista conosciuto in zona – dato per disperso per ore è stato infine individuato in mezzo a quel che resta dell’edificio. È salva invece la figlia 17enne della donna, per ore considerata dispersa: la ragazza era fortunatamente a scuola, in città.

La prima persona estratta viva dalle macerie della casa di Lucca è stata una giovane di 26 anni, incinta di 31 settimane, che è stata portata all'ospedale di Pisa in gravi condizioni. I medici hanno fatto nascere il suo bambino col parto cesareo.

Lei è ancora a Pisa, ricoverata al Centro Grandi Ustioni, il piccolo invece è stato trasferito all'ospedale Meyer di Firenze. Illeso il compagno 29enne: come la figlia delle due vittime, neppure lui fortunatamente si trovava a casa al momento dell’esplosione.

Non destano particolari preoccupazioni invece le condizioni di due camionisti che, in transito su un mezzo da trasporto merci nella strada davanti la casa, sono rimasti feriti al momento dell'esplosione. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in codice bianco.

L’esplosione a Lucca ha distrutto un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative. In una viveva la famiglia composta dalle due vittime con la figlia, a fianco la coppia composta dal 29enne e dalla 26enne incinta. Nella palazzina sono stati anche trovati e salvati dei cani.

La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta — al momento contro ignoti — per le ipotesi di reato di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose gravi. Le indagini dovranno fare piena luce su quanto accaduto.

Il sindaco Mario Pardini ha reso noto che all'inaugurazione di Lucca Comics sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime: "Questa è una vera tragedia – ha detto Pardini – non ci sono parole per descrivere la devastazione che ci siamo trovati di fronte sul posto".