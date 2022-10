Esplode casa a Lucca: un morto e 3 feriti, estratta viva donna incinta Un morto, una donna incinta estratta viva, due camionisti che transitavano al momento dell’esplosione ricoverati in ospedale. È il bilancio della questura di Lucca sull’esplosione di una casa in località Torre.

A cura di Susanna Picone

L'esplosione ha distrutto un'abitazione a Torre, nel comune di Lucca, vicino alla strada provinciale della Valfreddana, e ne ha investita un’altra. In un primo momento, a quanto si apprende, i vigili del fuoco hanno salvato una donna incinta e un'altra persona da sotto le macerie. I due feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Pisa e Lucca.

Si sta verificando la presenza di altre tre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. Sul posto il 118 con l'elicottero Pegaso. I detriti – probabilmente l’esplosione è stata causata da una fuga di gas – sono finiti sopra un pullmino in transito con a bordo due persone che sono rimaste ferite e portate in codice giallo all'ospedale di Lucca.

L'esplosione, come fanno sapere i vigili del fuoco, si è verificata alle 14:45 di oggi. I vigili del fuoco hanno spiegato anche che l'esplosione, a seguito di una fuga di gas metano, ha interessato un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, in località Torre in via Per Camaiore a Lucca. Sul posto stanno arrivando anche le unità cinofile e le squadre Usar.

"Forte esplosione di un edificio a Torre sulla via per Camaiore, Lucca. Già sul posto il nostro personale sanitario, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e allertato l’elisoccorso regionale Pegaso, una persona è stata estratta viva dalla macerie e sono in corso le ricerche di possibili altre", ha scritto sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, condividendo una foto del luogo dell'incidente.

