Esplosione palazzina a Lucca, cucciolata di cani estratta viva dalle macerie: “Sono feriti ma salvi” Una cucciolata di cani è stata estratta viva dalle macerie della palazzina esplosa a Lucca dove sono morte due persone. Tre i feriti gravi. Una donna incinta è stata sottoposta a cesareo d’urgenza.

A cura di Chiara Ammendola

I cuccioli salvati da Anpana Lucca (Facebook)

Una cucciolata di bassotti insieme a tre cani adulti è stata estratta viva dai vigili del fuoco intervenuti alle porte di Lucca dopo l'esplosione di una palazzina. È questa una delle poche belle notizie che accompagna i drammatici fatti di oggi quando un edificio è esploso lungo la via provinciale per Camaiore alle porte della cittadina toscana: due i morti e tre le persone ferite una delle quali in gravi condizioni.

Le macerie dopo l’esplosione (foto Anpana Lucca)

Travolta dai calcinacci della palazzina anche la cucciolata che ha rischiato la vita, come poi spiegato anche da Anpana Lucca. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'esplosione hanno dato il via alle ricerche dei dispersi e scavando sul luogo del disastro hanno trovato i cani. Si tratta di un pastore tedesco, due bassotti e alcuni cuccioli: tutti gli animali sono estratti vivi anche se feriti. I vigili del fuoco li hanno affidati al servizio veterinario dell'Asl presente sul posto con un medico che ha visitato gli animali.

Uno dei cani estratto vivo dalle macerie (foto Facebook Anpana Lucca)

Poco dopo sono giunti anche i volontari di Anpana Lucca che hanno preso in affidamento i cani: sembra che tutti abbiano riportato lievi escoriazioni. Nessuno però è in pericolo di vita, per questo sono stati trasportati poco al Canile Municipale della città di Lucca così come fatto sapere dagli stessi volontari. Anpana è poi rimasta in stand-by sul posto nel caso altri animali fossero rimasti sotto le macerie.

La palazzina esplosa a Lucca

Intanto si indaga sulle cause dell'esplosione che ha provocato la morte di due persone, una coppia formata da moglie, 55 anni, e marito, 60. Una donna incinta è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco ed è stata ricoverata in gravi condizioni. Ha poi partorito con taglio cesareo all'ospedale di Pisa. Sarebbe stata, secondo una prima ipotesi, una fuga di gas a causare l'incidente