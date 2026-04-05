Scialpinista travolto da una valanga in Alto Adige: è stato estratto vivo, ma è gravissimo

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Uno scialpinista di 36 anni si trova in ospedale in gravi condizioni per essere stato travolto da una valanga in Alto Adige. La tragedia sulla Cima Grava in Val di Vizze. Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato investito da una slavina di grosse dimensioni, con 200 metri di larghezza e 800 metri di lunghezza. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi: il 36enne è stato estratto dalla neve vivo e subito è stato trasportato in elicottero in ospedale a Bolzano. Si trova ricoverato in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti Cnsas di Vipiteno, Brd Sterzing, Sagf e due elicotteri.

Nella giornata di ieri 4 aprile altri due scialpinisti lecchesi, in gruppo con un terzo amico, sono stati travolti e gravemente feriti da una valanga in Svizzera, sullo Fleckistock, nel Canton Uri. A dare l'allarme è stato l'altro amico che è rimasto incolume. Le persone coinvolte sono Giorgio De Capitani, Niccolò Ratti e Luca Zanette, tutti lecchesi amanti dello scialpinismo. I tre stavano raggiungendo la vetta attraverso il canale Sickinelli, poi un lastrone di neve si è staccato all'improvviso travolgendo De Capitani e Ratti. I due sono stati trascinati per almeno un centinaio di metri. Zanette invece non è stato investito dalla massa nevosa. I due scialpinisti travolti sono stati recuperati dai soccorritori e trasportati in ospedale. Sarebbero in gravi condizioni ma sotto controllo clinico.

Sempre nella giornata di oggi 5 aprile i Tecnici del Soccorso alpino e speleologico del Servizio regionale Sicilia sono intervenuti anche nel Palermitano, sulle montagne della Conca d'oro, tra Monreale e San Martino delle Scale. Qui hanno salvato un ragazzo di 22 anni portoghese che è rimasto ferito mentre era da solo sul sentiero. I sanitari hanno raggiunto il paziente e gli hanno immobilizzato un arto inferiore. Infine è stato posizionato su una barella e accompagnato a valle. Dopo circa un'ora di trasporto la barella con il paziente ha raggiunto l'ambulanza del 118. Il 22enne non si trova in gravi condizioni.