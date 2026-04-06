“Farai la fine di Roberta Siragusa”, accusato di stalking nei confronti di una 19enne: chiesto il processo

Chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 25 anni accusato di stalking nei confronti di una 19enne. Per un anno avrebbe minacciato la ragazza, aggredendola e tormentandola con profili fake sui social. “Farai la fine di Roberta Siragusa (vittima di femminicidio, ndr)”, le avrebbe detto in un’occasione.

Roberta Siragusa (Facebook)

Avrebbe minacciato e aggredito più volte una ragazza di 19 anni, costretta a vivere per un anno in uno stato di forte ansia e con il timore di essere uccisa. Per questo la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 25 anni, Daniele Luigi Fallica.

Il giovane è accusato di stalking nei confronti di una ragazza di pochi anni più giovane. La vittima è difesa dall'avvocato Loredana Mancino. Secondo quanto è stato riportato dai quotidiani locali, in un'occasione il giovane l'avrebbe minacciata dicendo che se fosse andata con altri ragazzi "avrebbe fatto la fine di Roberta Siragusa".

Il riferimento è alla 17enne uccisa dal fidanzato a Caccamo il 21 gennaio 2021. La ragazza era stata prima colpita e stordita con un sasso, poi bruciata viva nei pressi dello stadio e gettata in un dirupo. Per il femminicidio la Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Pietro Morreale.

Nel caso della 19enne e del 25enne le indagini hanno fatto emergere un quadro di violenze e minacce molto gravi. Il 27 ottobre 2025 Fallica avrebbe appiccato il fuoco a una casetta abbandonata sul lungomare di Ficarazzi e avrebbe puntato un coltello all'altezza dello stomaco della vittima.

Mettendole poi una mano alla gola, le avrebbe urlato di voler diventare come Morreale, autore del femminicidio di Siragusa. In varie occasioni il ragazzo avrebbe aggredito la 19enne, colpendola alla testa con una pietra e con un pugno allo stomaco.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, coordinate dal pubblico ministero Danilo Angelini, il 25enne avrebbe inoltre creato e utilizzato diversi profili social falsi l'indagato. Con questi avrebbe quindi minacciato di continuo la 19enne. I fatti, a quanto si apprende, si sarebbero verificati tra Caccamo e Ficarazzi dall'ottobre del 2024 all'ottobre del 2025.