L’oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo 2025: Leone e Sagittario entusiasti

Nella settimana dal 17 al 23 marzo, il Sole entra nel segno dell’Ariete giovedì, segnando l’equinozio di primavera e portando una ventata di rinnovamento e di energia che invita a fare il primo passo verso nuove possibilità. Questo è un momento di risveglio, in particolare per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma è anche un momento di grande sollecitazione per tutti i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno), che sentiranno l’impulso di rivedere e dare forma alle proprie intenzioni. Venere retrograda in Ariete venerdì forma un sestile con Plutone, portando riflessioni profonde rispetto alle dinamiche affettive e relazionali. È il momento di rivedere e trasformare ciò che non funziona più, per tutti, ma in particolare per i segni cardinali. Domenica, Venere si congiunge al Sole, portando un momento di rivelazione nel cuore e nei desideri, un'opportunità per rinnovare l’approccio all’amore e alla bellezza.

Oroscopo settimanale 17-23 marzo 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 17 al 23 marzo 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il Sole entra nel tuo segno e con lui arriva un’ondata di energia che sembra urlare: Fate largo! L’equinozio di primavera segna l’inizio di una nuova stagione e tu sei il primo a raccogliere il testimone con lo slancio di chi non vede l’ora di partire. Sei come un motore appena revisionato, pronto a sfrecciare alla massima velocità. Ti senti rinato, carico, invincibile. Vuoi riaccendere delle situazioni. Ma con tutto questo fervore, il rischio di premere troppo sull’acceleratore è dietro l’angolo. Lo so che che tu ti butti a capofitto, sei un ariete, del resto, ma prova a prenderti un attimo per calibrare la spinta: la tua corsa sarà ancora più efficace se impari a dosare il gas.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana, amico Toro, potresti sentirti come un collezionista che rispolvera vecchi cimeli in soffitta. Alcuni ti sembreranno ancora preziosi, altri ti lasceranno quel senso dolceamaro di qualcosa che è sfumato nel tempo. Il fatto è che, con Sole, e Mercurio e Venere retrogradi in una zona nascosta del cielo, l’attenzione non è più rivolta solo a ciò che possiedi, ma a ciò che senti. Un territorio meno familiare per te, che preferisci certezze tangibili. A inizio settimana, con la Luna in opposizione, potresti avere voglia di startene per conto tuo, ma per fortuna Marte continua a spronarti e a darti una mossa quando serve. Non è il momento di trovare risposte definitive, ma di accettare il valore anche di ciò che sfugge.

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli, l’energia di questa settimana è come quella di una fiera di paese, piena di luci, risate e gente che vi cerca. Sole e Venere si abbracciano in un trionfo di entusiasmo e voi sentite subito il richiamo di nuove opportunità. Potrebbe essere il momento per rilanciare vecchi progetti o per riaccendere connessioni che avevate messo nel cassetto. L’unico piccolo “ma”? Giovedì e venerdì la Luna in Sagittario in opposizione potrebbe favi sentire un po’ più riflessivi e un po’ meno spigliati, come se il vostro cervello fosse in modalità multitasking, ma senza il wi-fi. Non fatevi distrarre troppo, però, perché il resto della settimana è un invito a divertirvi e a lasciare che la vostra curiosità faccia il suo corso.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna in Scorpione di inizio settimana è come una piccola bussola che ti aiuta a navigare nel mare agitato di questi giorni. Ti prepara a gestire le sfide, mettendoti in connessione con le tue emozioni più profonde. Ci sarà necessità di rivedere certe situazioni e ci saranno giornate caratterizzate da un po’ di tensione. Non sarà facile, ma tu sei capace di affrontare ogni difficoltà con la tua determinazione che spesso i più non vedono, ma che io so essere ben custodita sotto il tuo carapace. Rischi, però, di partire in quarta, rischiando di sconfinare nell’eccesso, disperdendo le energie in direzioni inutili e caricandoti più di quanto serva. Meglio dosare, calibrare e scegliere con cura dove investire le tue forze.

Voto 5/6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Inizi la settimana con la Luna storta, come se avessi una nuvola scura sopra la testa: ti senti un po’ in balia delle emozioni, ma poi ecco che arriva il Sole in Ariete, pronto a farti sentire il suo calore, come il primo sole di primavera che ti riscalda il viso dopo mesi di freddo. La primavera è nel pieno del suo slancio e tu non sei di certo uno che resta a guardare con le mani in mano: è difficile resistere al richiamo di nuove opportunità che sbocciano all’improvviso, come fiori selvatici in un campo. L'energia che ti attraversa è pura elettricità, un turbinio di idee, azioni e voglia di vivere. E come scrisse Lorca, "Chi non osa nulla, non speri nulla." La settimana ti offre la possibilità di osare, di buttarti nella mischia senza paura e scoprire che, forse, è proprio da lì che nasce la magia.

Voto 8 –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana, Vergine, ti troverai a fare un po’ di pulizia mentale: vecchi pensieri, sentimenti nascosti e qualche angolo buio della tua anima stanno cercando di emergere. È il momento giusto per affrontarli, ma non farti travolgere da tutti quei dettagli che, alla fine, non cambiano la sostanza. Marte dal Cancro ti aiuta a dare un senso a tutto, e ti dà l’energia per prendere decisioni, anche se non sempre sarà facile. Concentrati sull’essenziale, lasciando andare la perfezione che, alla fine, non ti porta a nulla di concreto.

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana disturbata, come il rumore di un disco che salta sul giradischi. Come una rockstar che ha dimenticato le parole nel bel mezzo del concerto, ti trovi a improvvisare, cercando di mantenere la calma, ma senza riuscire a recuperare davvero. Le relazioni, quelle di lavoro e anche quelle più personali, si trasformano in un palco di assoli improvvisati, dove non sai bene cosa intonare. Le incomprensioni volano come tappi di champagne e ogni tentativo di spiegarsi sembra svanire nel nulla. Ti senti un po’ sola su questo palco e speri che il concerto finisca presto.

Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti svegli lunedì con lo sguardo di chi sa esattamente cosa fare e come farlo. Anzi, se potessi, terresti una conferenza TED su “come avere tutto sotto controllo senza che nessuno se ne accorga”. Poi però succede che la settimana avanza e tra cose da sistemare, dettagli che sfuggono e che sembrano moltiplicarsi come gremlins dopo mezzanotte, la tua pazienza potrebbe scricchiolare. La buona notizia però è che nel weekend ritrovi il focus, lo spirito strategico, il gusto di far quadrare tutto con precisione. E magari, nel mentre, scopri che certe complicazioni non erano poi così terribili… erano solo lì per testare il tuo livello da boss indiscusso.

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Se questa settimana fosse un film, sarebbe una commedia romantica con colpi di scena imprevedibili e un protagonista, cioè tu, che improvvisa alla grande. C’è qualcosa nell’aria che ti accende, un entusiasmo che ti fa venire voglia di buttarti nelle cose senza pensarci troppo. E sai che c’è? Fai bene. Giovedì e venerdì, con la Luna nel tuo segno, potresti sentirti il re del mondo (o almeno del tuo piccolo regno personale). Occhio solo a non strafare con le dichiarazioni epiche, perché domenica l’energia è alle stelle e il rischio di promettere troppo è dietro l’angolo. Ma in fondo, che importa? Se c’è un segno che sa godersi il momento senza troppi calcoli, quello sei tu.

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il mondo fuori scalpita, ma tu alzi un sopracciglio, respiri a fondo e decidi se ne vale davvero la pena. Questa settimana sembra una partita a scacchi con mosse impreviste e magari c’è anche chi prova a metterti fretta, a spingerti in direzioni che non avevi considerato. Ma tu ti prendi il tuo tempo, metti a fuoco ciò che conta davvero e non ti fai ingannare dalle sirene del caos. Almeno sabato e domenica la Luna nel tuo segno ti restituisce il pieno controllo della plancia di comando. Anche se fuori c’è tempesta, sai per lo meno dove ancorarti. E, se proprio devi affrontare qualche scossone, fallo con il tuo stile impeccabile: imperturbabile e con un piano B già pronto.

Voto 6 – –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La settimana si apre con una luna storta che potrebbe farti venire voglia di mutarti in modalità aereo, ma una volta che questo bel satellite slitta nel segno successivo, tu torni raggiungibile e più brillante che mai. Dici cose che lasciano tutti a bocca aperta e magari ti infili in qualche dibattito assurdo solo per il gusto di vedere fin dove può arrivare la conversazione. Potresti anche trovarti a riconsiderare un vecchio progetto o qualcosa che avevi snobbato. Domenica qualcosa potrebbe innescare una reazione a catena che cambia le carte in tavola e tu potresti capire che le cose possono andare in una direzione nuova.

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Pesci, questa settimana è tutta una questione di equilibrio tra voglia e bisogno. Vi accorgete che certe cose che davate per scontate, in realtà, hanno più valore di quanto pensaste, mentre altre, che inseguivate da tempo, forse non vi servono davvero. Qualche spesa impulsiva potrebbe tentarvi, ma prima di cedere chiedetevi: ci serve o ci affascina? Prima di muovervi, vi prendete un momento per osservare, analizzare, comprendere cosa davvero vi risuona dentro. Ma quando vi sentite sicuri, partite in quarta con una chiarezza d’azione che stupisce persino voi stessi. Nel weekend, poi, potreste avere una piccola illuminazione su cosa vi fa stare davvero bene, e no, non è detto che sia qualcosa di materiale. A volte basta cambiare prospettiva per scoprire che il tesoro forse era già nelle vostre mani.

Voto 6/7