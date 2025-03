video suggerito

L'oroscopo di martedì 11 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di martedì 11 marzo 2025 è perfetto per iniziare nuovi progetti con il Sole congiunto a Saturno!

Ariete

Amore: dolce come un bacio rubato in cucina mentre preparate la cena insieme.

Lavoro: generoso come chi divide il merito con il team.

Fortuna: dorata come una moneta trovata per caso nella giacca.

Il consiglio del giorno: sii fiero della tua bontà, non è da tutti.

Voto: 9, impeccabile.

Toro

Amore: spigoloso come un cuscino troppo imbottito.

Lavoro: intransigente come un revisore contabile.

Fortuna: bizzarra come una lotteria in cui vincono sempre gli altri.

Il consiglio del giorno: prima di parlare, conta fino a 10. O meglio, 20.

Voto: 5 e mezzo, troppo categorico.

Gemelli

Amore: brillanti come una dichiarazione fatta con stile.

Lavoro: creativi come un brainstorming esplosivo.

Fortuna: elettrici come una scintilla che accende un’idea.

Il consiglio del giorno: condividete il vostro entusiasmo, è contagioso!

Voto: 8 +, visionari.

Cancro

Amore: intenso come un tuffo nell’oceano.

Lavoro: impulsivo come un “sì” detto senza pensarci troppo.

Fortuna: instabile come un’altalena al parco giochi.

Il consiglio del giorno: canalizza la tua energia in qualcosa di concreto.

Voto: 6, irrequieto.

Leone

Amore: profondo come il primo sorso di caffè al mattino.

Lavoro: carismatico come un grande leader.

Fortuna: avvolgente come l’aroma di una moka appena fatta.

Il consiglio del giorno: non tutto si può controllare, goditi il momento.

Voto: 8, appassionato.

Vergine

Amore: analitica come uno studio di compatibilità.

Lavoro: scrupolosa come un esperimento di laboratorio.

Fortuna: sottile come il profumo che rimane nell’aria.

Il consiglio del giorno: non perdere di vista il lato umano delle cose.

Voto: 7, scientifica.

Bilancia

Amore: incerta come un biglietto aereo comprato all’ultimo.

Lavoro: disordinata come una scrivania a fine giornata.

Fortuna: intermittente come il Wi-Fi nei momenti cruciali.

Il consiglio del giorno: rallenta, non c’è una scadenza su tutto.

Voto: 6, dispersiva.

Scorpione

Amore: magnetico come un incontro fortuito che ti cambia la giornata.

Lavoro: strategico come una mossa di scacchi ben studiata.

Fortuna: beffarda, ma alla fine ti sorride.

Il consiglio del giorno: continua a lottare, la fortuna premia gli audaci.

Voto: 5, ma per poco.

Sagittario

Amore: passionale come un viaggio improvvisato in una città nuova.

Lavoro: ambizioso come un progetto imprenditoriale da copertina.

Fortuna: scintillante come un diamante sotto i riflettori.

Il consiglio del giorno: non fermarti, ma impara anche ad ascoltare.

Voto: 9, espansivo.

Capricorno

Amore: pragmatico come un contratto prematrimoniale.

Lavoro: rigoroso come un business plan senza sbavature.

Fortuna: scostante come un partner che risponde ai messaggi dopo ore.

Il consiglio del giorno: un po’ di leggerezza non guasta.

Voto: 6, troppo razionale.

Acquario

Amore: ribelle come una storia d’amore fuori dagli schemi.

Lavoro: innovativo come una start-up di successo.

Fortuna: volubile come l’opinione pubblica su Twitter.

Il consiglio del giorno: scegli bene le battaglie su cui investire energia.

Voto: 5, rivoluzionario.

Pesci

Amore: romantici come una dichiarazione sotto un cielo stellato.

Lavoro: disciplinati come un atleta che segue il piano di allenamento.

Fortuna: resistenti come un paio di scarpe da corsa dopo chilometri di strada.

Il consiglio del giorno: fissate un traguardo e seguitelo con costanza.

Voto: 6, determinati.