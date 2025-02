video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 11 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 11 febbraio 2025 e le previsioni di Ginny su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Amore: come sei migliori romanzi.

Lavoro: pianificazione da hub degli aeroporti durante le vacanze.

Fortuna: è quell’accessorio che svolta il look.

Il consiglio del giorno: segna tutti gli appuntamenti in agenda.

Voto: 8 magnifico.

Toro

Amore: è un vero rebus.

Lavoro: ti senti in ‘alto mare’.

Fortuna: ogni volta che si presenta le chiedi le generalità.

Il consiglio del giorno: leggi almeno un paio di quotidiani al giorno.

Voto 5 insicuro.

Gemelli

Amore: ispira meravigliose poesie anche un po’ hot.

Lavoro: avete il ‘magic touch’.

Fortuna: compagna perfetta per fare ‘scouting’.

Il consiglio del giorno: fate già la selettiva dei capi imperdibili per la primavera-estate.

Voto 8 + fortissimi.

Cancro

Amore: chiedi dimostrazioni impossibili come sconfiggere un drago.

Lavoro: hai la precedenza su tutti senza fare la fila.

Fortuna: la chiami per qualsiasi cosa come la mamma, o la moglie, quando non si trova qualunque cosa in casa.

Il consiglio del giorno: ricorda che non sei sempre il protagonista.

Voto 7 pretendi attenzioni.

Leone

Amore: concentrato su te stesso.

Lavoro: hai progetti più importanti su cui dedicarti.

Fortuna: le chiedi di fare il traduttore automatico tra razionalità e emozioni.

Il consiglio del giorno: dovresti vivere più il presente.

Voto 7 e mezzo frenetico.

Vergine

Amore: solo se poco impegnativo.

Lavoro: come un treno dell’alta velocità.

Fortuna: fatica a starti dietro.

Il consiglio del giorno: punta su progetti ambiziosi.

Voto 7 energica.

Bilancia

Amore: si risveglia a primavera.

Lavoro: qui si che hai il ‘match’ perfetto.

Fortuna: parla solo di business.

Il consiglio del giorno: non si allontana dall’ufficio.

Voto 7 lavoratrice assidua.

Scorpione

Amore: croccante fuori tenero dentro.

Lavoro: come sulle montagne russe.

Fortuna: pretendi che sia un servizio automatizzato.

Il consiglio del giorno: organizza meglio i tuoi impegni.

Voto 5 caotico.

Sagittario

Amore: ne hai per tutti.

Lavoro: come l’Uomo Ragno salti da un posto all’altro.

Fortuna: fa parte del tuo team di lavoro.

Il consiglio del giorno: ogni tanto prenditi una pausa.

Voto 8 e mezzo esaltato.

Capricorno

Amore: sei in quella fase ‘complicata’.

Lavoro: non pensare troppo.

Fortuna: ha spento i riflettori, per il momento.

Il consiglio del giorno: concediti del tempo per studiare.

Voto 6 e mezzo sogni in grande.

Acquario

Amore: su preso da altre faccende.

Lavoro: vuoi che spinga come un motore della formula 1.

Fortuna: pondera i tuoi entusiasmi.

Il consiglio del giorno: rivedi i tuoi obiettivi.

Voto 5 presa di coscienza.

Pesci

Amore: piacere fisico.

Lavoro: andate contro corrente come i salmoni.

Fortuna: la trascinate in imprese impossibili.

Il consiglio del giorno: fate una gita in alta montagna con le pelli di foca.

Voto 7 + entusiasti.