L'oroscopo di venerdì 7 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di venerdì 7 marzo 2025 Marte sostiene il Sole: ai segni d'acqua saranno chiarissimi diritti e priorità!

Ariete

Amore: sei tu per primo ad amarti pazzamente.

Lavoro: risolvi tutto in fretta di modo da darti senza alcun freno al weekend.

Fortuna: ti piaci e questa è una grande fortuna.

Il consiglio del giorno: riassortisci il tuo kit makeup da giorno.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: i tuoi WhatsApp sono poesia.

Lavoro: sei lento ma arrivi dritto al cuore, anche del capo.

Fortuna: impari quanto la fortuna non vada di pari passo con l'efficienza.

Il consiglio del giorno: spegni il telefono e perditi anche nel tuo quartiere.

Voto: 7

Gemelli

Amore: attraete amore anche senza dare grandi rassicurazioni in merito.

Lavoro: poche idee ma geniali.

Fortuna: la vostra fortuna sta nel cogliere sempre le occasioni che vi si presentano, anche veloci come la Luna a favore.

Il consiglio del giorno: fate quelle telefonate che rimandate da tempo, è il giorno giusto.

Voto: 9

Cancro

Amore: l'amore va oltre ogni apparenza.

Lavoro: meglio non metterti pressione, non la reggi.

Fortuna: Mercurio che ti rallenta ti fa dosare la forza.

Il consiglio del giorno: gioca con la calligrafia giapponese.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: ti si ama così tanto che non ti lamenterai di certo di scarse attenzioni.

Lavoro: stai già pensando a come goderti l'amore nel fine settimana.

Fortuna: ti sembra di aver trovato l'equilibrio perfetto.

Il consiglio del giorno: prova a mantenere per qualche minuto la posizione yoga dell'albero.

Voto: 8

Vergine

Amore: q.b. per non esagerare.

Lavoro: in ufficio sei cosi schietta da essere quasi intrattabile.

Fortuna: sei consapevole che ce la si debba guadagnare.

Il consiglio del giorno: mettiti in ferie e vai al cinema (d'autore).

Voto: 5 – –

Bilancia

Amore: ti arrabbi moltissimo con chi non prende sul serio le tue richieste.

Lavoro: parti dalle piccole cose, che sono fondamentali.

Fortuna: dovrai fare pace con la fortuna iniziando a rimboccarti le maniche.

Il consiglio del giorno: esercita il tuo piccolo diritto di cantare ad alta voce con le finestre aperte.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: si fa a gara per passare del tempo con te.

Lavoro: anche il capo è felice di averti nel suo team.

Fortuna: fortunato ad essere fortunato: what else?

Il consiglio del giorno: fai qualcosa di buono per gli altri: questo benessere deve essere condiviso e reso al karma.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: potresti parlare per ore con chi ami.

Lavoro: la soluzione più furbetta è di sicuro la tua.

Fortuna: adori giocare con la fortuna usando l'astuzia.

Il consiglio del giorno: allenati col cubo di Rubik per professionisti nerd.

Voto: 6

Capricorno

Amore: che ti si chieda il permesso anche per un bacetto.

Lavoro: polemizzi ma non concretizzi.

Fortuna: ultimamente alla fortuna non ci credi più; ti senti abbandonato.

Il consiglio del giorno: fai un elenco di cose belle. Almeno 3!

Voto: 5

Acquario

Amore: non riesci a litigare con la dolce metà per nessun motivo.

Lavoro: ascolti tutti, di sicuro hanno qualcosa da insegnarti.

Fortuna: ti senti fortunato ad avere così tante persone intorno.

Il consiglio del giorno: sii curioso anche della storia di chi non conosci e non rivedrai mai più.

Voto: 8 e mezzo

Pesci

Amore: è profondo oggi, molto più che carnale.

Lavoro: preferite i lavori lenti e delicati.

Fortuna: la fortuna sta nel comprendere l'importanza delle forze yin, profonde e autentiche.

Il consiglio del giorno: leggete una poesia indiana.

Voto: 6