L'oroscopo di domani, giovedì 6 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 6 febbraio 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ti riservano le stelle.

Ariete

Amore: pronto a tutto.

Lavoro: il programma fila tutto liscio.

Fortuna: ti fa stare sempre in piedi anche quando pensi di non farcela.

Il consiglio del giorno: racconta un tuo segreto scabroso.

Voto: 8 tutto è possibile.

Toro

Amore: gioca a nascondino.

Lavoro: non pensare alle ‘dietrologie’.

Fortuna: ti schiarisce la mente come una corsetta.

Il consiglio del giorno: leggi tutta la storia del ‘giorno della marmotta’.

Voto 7 piano di domande.

Gemelli

Amore: rispolverate il kamasutra.

Lavoro: ispirati come i poeti maledetti.

Fortuna: compagna di scorribande sempre disponibile.

Il consiglio del giorno: fate un giro nel vostro sexy shop preferito.

Voto 8 e mezzo passionali.

Cancro

Amore: un po’ di ‘tira e molla’.

Lavoro: non sempre è come una ciambella con il buco.

Fortuna: ti invita a pazientare.

Il consiglio del giorno: meditazione per avere maggior auto controllo.

Voto 6 e mezzo fumantini.

Leone

Amore: sboccia in ogni dove.

Lavoro: è un pratica che eviteresti volentieri.

Fortuna: ti fa cadere sempre in piedi.

Il consiglio del giorno: pronto per una serata di giochi di società.

Voto 7 e mezzo fortunello.

Vergine

Amore: non devi per forza essere totalmente sincera.

Lavoro: guai a farti uno sgambetto.

Fortuna: è contingentata ed entra in gioco solo quando è davvero necessario.

Il consiglio del giorno: prova a non ‘sbottare’.

Voto 5 hai troppa fretta.

Bilancia

Amore: decisamente in secondo piano.

Lavoro: mettiti sotto per raddoppiare il montepremi.

Fortuna: tutta concentrata sul business.

Il consiglio del giorno: fai un piano di investimento a medio periodo.

Voto 7 e mezzo venale.

Scorpione

Amore: decisamente molto confuso.

Lavoro: dovresti impegnarti un pochino di più.

Fortuna: è già partita per la settimana bianca.

Il consiglio del giorno: fai una lista di priorità.

Voto 6 e mezzo ma non di più.

Sagittario

Amore: metraggio criptato.

Lavoro: in solitaria come le traversate dei veri velisti.

Fortuna: le chiedi consulenze di ogni tipo.

Il consiglio del giorno: approfitta per portarti avanti con il tuo lavoro.

Voto 5 silenzioso.

Capricorno

Amore: casto e puro.

Lavoro: niente novità.

Fortuna: fatica come gli assistenti delle star di Hollywood.

Il consiglio del giorno: ogni tanto sfoglia una rivista di moda contemporanea.

Voto 6 tradizionalista.

Acquario

Amore: ti diverti come i bambini alle giostre.

Lavoro: sciolto come se fossi un maestro di yoga mentre fa l’handstanding.

Fortuna: si emoziona ogni volta che collaborate.

Il consiglio del giorno: punta ancora più in alto.

Voto 8 più avanti di tutti.

Pesci

Amore: pausa riflessiva.

Lavoro: dei veri perditempo.

Fortuna: le avete dato un giorno di vacanza.

Il consiglio del giorno: studiate cos’è il paniere Istat.

Voto 5 e mezzo nuove percezioni.