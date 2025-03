video suggerito

L'oroscopo di mercoledì 5 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di mercoledì 5 marzo è tanta la testardaggine ma anche la potenza creativa con Mercurio sollecitatissimo da Plutone.

Ariete

Amore: come una storia d’amore nata in Erasmus, piena di passione e zero freni.

Lavoro: hai più idee di un brainstorming di startupper in un coworking di Berlino.

Fortuna: spunta dove meno te l’aspetti, tipo quando trovi 5 euro nei jeans lavati.

Il consiglio del giorno: butta giù un piano d’azione e seguilo senza rimandare!

Voto: 8 e brillante.

Toro

Amore: dolce e avvolgente come una coperta di cachemire in inverno.

Lavoro: sei la sicurezza fatta persona, come un orologio svizzero.

Fortuna: si insinua sottile come il profumo di biscotti appena sfornati.

Il consiglio del giorno: concediti un massaggio o una coccola extra, te lo meriti.

Voto: 7 e mezzo wellness coach.

Gemelli

Amore: come un match perfetto su Tinder che si trasforma in love story.

Lavoro: hai la velocità di un trader di Wall Street nei momenti migliori.

Fortuna: arriva come un pacco a sorpresa che non ricordavi di aver ordinato.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo sfizio senza troppi sensi di colpa.

Voto: 8 e scattante.

Cancro

Amore: romantico e travolgente come una lettera scritta a mano.

Lavoro: un puzzle in cui stai ancora cercando il pezzo giusto.

Fortuna: fa capolino, ma sembra ancora incerta sul da farsi.

Il consiglio del giorno: pensa a un nuovo progetto, anche piccolo, per sentirti rinnovato.

Voto: 6, work in progress.

Leone

Amore: come una storia da film, con colpi di scena e dichiarazioni in grande stile.

Lavoro: una scalata al successo alla Elon Musk.

Fortuna: come trovare il posto auto perfetto quando sei in ritardo.

Il consiglio del giorno: sfrutta questa lucidità per un progetto ambizioso.

Voto: 9 leader indiscusso.

Vergine

Amore: come un appuntamento a sorpresa che non ti convince subito.

Lavoro: precisione svizzera, ma oggi manca un pizzico di entusiasmo.

Fortuna: latita come il cameriere quando vuoi chiedere il conto.

Il consiglio del giorno: non pretendere troppo da te stessa, respira.

Voto: 5 in confusione.

Bilancia

Amore: come una canzone romantica che parte alla radio proprio nel momento giusto.

Lavoro: oggi le mail ti sembrano scritte in sanscrito.

Fortuna: compare quando meno te l’aspetti, tipo una moneta nel fondo della borsa.

Il consiglio del giorno: concentrati su una cosa alla volta, non serve fare tutto insieme.

Voto: 7 con un aiutino dalla Luna.

Scorpione

Amore: intenso e misterioso come un romanzo di Joël Dicker.

Lavoro: come un investigatore che svela un intrigo aziendale.

Fortuna: scivola via come il Wi-Fi quando hai più bisogno.

Il consiglio del giorno: non fidarti delle apparenze, scruta oltre.

Voto: 7 + strategico.

Sagittario

Amore: sincero e travolgente come una dichiarazione improvvisata sotto la pioggia.

Lavoro: come un comico che sbaglia la battuta, ma fa ridere lo stesso.

Fortuna: oggi gioca a nascondino, ma domani torna.

Il consiglio del giorno: non prenderti troppo sul serio, anche gli errori hanno il loro fascino.

Voto: 5 e mezzo ma spontaneo.

Capricorno

Amore: solido e duraturo come un orologio d’epoca ben oliato.

Lavoro: sei metodico, ma oggi hai bisogno di una pausa.

Fortuna: più che abbondante, ma solo se giochi d’astuzia.

Il consiglio del giorno: concediti un momento di relax, la stanchezza non è un fallimento.

Voto: 6 determinato ma senza un obiettivo.

Acquario

Amore: avvolgente come un lento alla festa del liceo.

Lavoro: creativo come un pittore davanti a una tela bianca.

Fortuna: ti sorride come un vecchio amico che non vedevi da tempo.

Il consiglio del giorno: esprimi liberamente i tuoi sentimenti, senza paura.

Voto: 7 e mezzo ispirato.

Pesci

Amore: malinconico come una vecchia canzone d’amore che non passa mai di moda.

Lavoro: navigare controcorrente oggi sembra la norma.

Fortuna: scivola via come la sabbia tra le dita.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa, non tutto ha bisogno di una risposta immediata.

Voto: 5 in modalità "non disturbare".