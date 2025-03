L’oroscopo di lunedì 3 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: fai scintille come un accendino nuovo di zecca, ma attento a non bruciarti subito.

Lavoro: sei il regista della tua strategia vincente, e oggi il copione fila liscio.

Fortuna: ti sostiene come un buon paio di scarpe da running durante la corsa.

Il consiglio del giorno: segna i tuoi obiettivi come fossero tappe di un videogioco: uno alla volta, con grinta.

Voto: 8 idee chiarissime

Toro

Amore: ami con la stessa passione con cui si assapora un cioccolatino: lentamente e con godimento.

Lavoro: ti muovi con la precisione di un sarto che cuce un abito su misura.

Fortuna: oggi ti sorride con la dolcezza di un pasticcere che ti regala un assaggio della sua ultima creazione.

Il consiglio del giorno: coccolati con un piccolo lusso, anche solo una colazione extra golosa.

Voto: 8 passione pura

Gemelli

Amore: il vostro cuore è un flipper impazzito che regala punti nella classifica.

Lavoro: sapete destreggiarvi tra mille impegni come un giocoliere al circo.

Fortuna: spunta fuori come un ‘deca’ nel vecchio giubbotto.

Il consiglio del giorno: scegliete sempre il giusto ‘mezzo’.

Voto: 7 e mezzo corretti.

Cancro

Amore: hai bisogno di dolcezza come un biscotto ha bisogno del latte.

Lavoro: prenditi il tempo di riflettere prima di agire, come un artista davanti a una tela bianca.

Fortuna: ti sostiene silenziosa come un amico che sa quando è il momento di ascoltare.

Il consiglio del giorno: ritagliati uno spazio per te, anche solo per un tè caldo e un buon libro.

Voto: 7 cuore e passione

Leone

Amore: come un cocktail ben shakerato, perfettamente equilibrato tra dolce e amaro.

Lavoro: non perdere la pazienza, anche se gli ostacoli sembrano semafori rossi senza fine.

Fortuna: ti osserva da lontano, come un vigile che decide se fischiare o lasciarti passare.

Il consiglio del giorno: medita e respira: a volte, la calma è la migliore arma.

Voto: 5 impaziente

Vergine

Amore: lasciati andare senza paura, come un aquilone che danza nel cielo azzurro.

Lavoro: come una piccola vittoria che ti avvicina al successo.

Fortuna: come una moneta che cade dalla parte giusta, pronta a regalarti nuove opportunità.

Il consiglio del giorno: approfitta delle energie favorevoli per fare il prossimo grande passo.

Voto: 8 e mezzo sicura in te stessa

Bilancia

Amore: speri in una brezza estiva che accarezza il viso, anche se il meteo prevede vento forte.

Lavoro: la leggerezza con cui affronti le sfide ti porterà lontano.

Fortuna:ogni difficoltà si trasforma in un’opportunità se affrontata con il giusto spirito.

Il consiglio del giorno: non prenderla troppo sul serio.

Voto: 5

Scorpione

Amore: concediti una piccola scintilla, ma non lasciarla consumare troppo in fretta.

Lavoro: non lasciarti distrarre da tentazioni facili.

Fortuna: ogni passo che fai ti porta più vicino alla meta.

Il consiglio del giorno: goditi i piccoli piaceri della vita. A volte, rallentare è la chiave per ritrovare la giusta energia.

Voto: 5 caotico

Sagittario

Amore: come un viaggio senza meta.

Lavoro: la tua mente è in continuo movimento.

Fortuna: come una mappa che ti guida verso destinazioni inaspettate.

Il consiglio del giorno: non smettere mai di esplorare.

Voto: 8 + avventuroso

Capricorno

Amore: come un caldo abbraccio. Lasciati coccolare e goditi il momento.

Lavoro: prenditi una pausa e lascia che la situazione si calmi prima di agire.

Fortuna: ti ha messo in ‘attesa’.

Il consiglio del giorno: momento giusto per riposare e riflettere. Lascia che le cose si sistemino da sole.

Voto: 6 e mezzo pigrissimo

Acquario

Amore: come una lunga conversazione che parte a fatica.

Lavoro: sei offline.

Fortuna: aggiorna in automatico la tua agenda.

Il consiglio del giorno: fai sapere alle persone che ci sei. Una parola può fare miracoli.

Voto: 5 scorbutico

Pesci

Amore: come un viaggio interiore.

Lavoro: un po' di apertura può portarti grandi risultati.

Fortuna: cercate di vedere le cose da una nuova prospettiva.

Il consiglio del giorno: le risposte potrebbero arrivare dalle fonti più inaspettate.

Voto: 8 mistici