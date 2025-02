L’oroscopo di martedì 25 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: preferisci sognare a occhi aperti piuttosto che fare il primo passo.

Lavoro: la voglia di fare è sotto i piedi, ma l’ingegno funziona anche a riposo.

Fortuna: arriva sotto forma di intuizioni notturne, prendile sul serio.

Il consiglio del giorno: concediti un sonnellino senza sensi di colpa.

Voto: 7 e mezzo serve ricaricarsi.

Toro

Amore: i sentimenti sono come un bug di sistema: inspiegabili e da correggere.

Lavoro: precisione e attenzione al dettaglio sono il tuo forte.

Fortuna: ti aiuta a trovare la notizia perfetta prima di tutti gli altri.

Il consiglio del giorno: un po’ di vita offline non farebbe male.

Voto 5 – occhio a non diventare un hikikomori.

Gemelli

Amore: un po’ in balia delle onde, ma almeno sapete nuotare.

Lavoro: la creatività è tanta, l’organizzazione meno.

Fortuna: arriva quando meno ve l’aspettate.

Il consiglio del giorno: arginate il vostro caos creativo alla vostra scrivania.

Voto 7, ma con qualche oscillazione.

Cancro

Amore: sei un life coach sentimentale.

Lavoro: entusiasmo alle stelle, progetti in crescita.

Fortuna: il coraggio ti ripaga sempre.

Il consiglio del giorno: spingi anche gli altri a credere in se stessi.

Voto 8, energia contagiosa.

Leone

Amore: troppo impegnato a dire la tua.

Lavoro: il tuo ego lotta per il podio.

Fortuna: oggi è un po’ capricciosa.

Il consiglio del giorno: non tutti vogliono un duello verbale, modera i toni.

Voto 5 e mezzo, troppo acceso.

Vergine

Amore: analisi sentimentale attiva, ma zero slanci romantici.

Lavoro: cervello in modalità debug.

Fortuna: se qualcuno ti spiega le cose, allora è pronta a collaborare.

Il consiglio del giorno: accetta di non sapere tutto, e chiedi aiuto.

Voto 6+, work in progress.

Bilancia

Amore: vuoi, ma non osi.

Lavoro: radicale come un’inversione a U.

Fortuna: altalenante come il meteo in primavera.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo primo istinto.

Voto 7 grandi ribaltoni.

Scorpione

Amore: possessivo come un drago con il suo tesoro.

Lavoro: evita conflitti inutili.

Fortuna: meglio non sfidarla oggi.

Il consiglio del giorno: fai un respiro profondo prima di reagire.

Voto 5 e mezzo, pronto a scattare come un gatto infastidito.

Sagittario

Amore: coccole e comprensione.

Lavoro: evita di correggere gli altri se non sei sicuro.

Fortuna: sta nelle persone che ti vogliono bene.

Il consiglio del giorno: fidati degli amici, ti salveranno dai tuoi strafalcioni.

Voto 7- chiacchierone ma adorabile come un bambino che inventa storie.

Capricorno

Amore: distaccato come un professore di filosofia.

Lavoro: valutazione oggettiva prima di ogni decisione.

Fortuna: razionale anche nella gestione dei colpi di fortuna.

Il consiglio del giorno: ogni tanto lasciati andare alle emozioni, anche senza un motivo valido.

Voto 6 e mezzo, logico come un’equazione ben risolta.

Acquario

Amore: libero e leggero come una canzone indie.

Lavoro: idee geniali, realizzazione… work in progress.

Fortuna: artistica e creativa.

Il consiglio del giorno: dai una seconda vita agli oggetti dimenticati, la tua casa ti ringrazierà.

Voto 8 e mezzo visionario come un designer d’avanguardia.

Pesci

Amore: romantici come una colonna sonora di un film d’amore.

Lavoro: organizzazione impeccabile, ma con un tocco di sogno.

Fortuna: arriva quando vi lasciate andare.

Il consiglio del giorno:. improvvisate, anche solo per il gusto di vedere cosa succede.

Voto 7 e mezzo, precisi ma sognatori come chi prepara la valigia settimane prima di partire.