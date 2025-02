L’oroscopo di domani, sabato 22 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: coccole innocenti.

Fortuna: ti rinnova l’abbonamento a Netflix.

Il consiglio del giorno: tifa per la tua squadra del cuore con la sciarpa al collo, comodamente seduto in poltrona davanti alla TV.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: fate sport insieme.

Fortuna: aiuta i coraggiosi, proprio come te.

Il consiglio del giorno: balla a piedi nudi in casa per smaltire tutta l’adrenalina.

Gemelli

Amore: comunicate con l’alfabeto muto.

Fortuna: vi lasciate stupire.

Il consiglio del giorno: andate a dormire abbracciati al cuscino a forma di cuore dell’IKEA.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: solo piroette.

Fortuna: nessuno osa metterti i piedi in testa.

Il consiglio del giorno: prova la terapia del freddo che di caldo ci sei già tu.

Voto: 5 e mezzo

Leone

Amore: fuori casa c’è coda, come al casello a ferragosto.

Fortuna: ottimismo a livelli altissimi.

Il consiglio del giorno: è il momento di aggiungere qualche capo primaverile al guardaroba, la bella stagione è alle porte.

Voto: 8 + +

Vergine

Amore: incomprensibile.

Fortuna: avvertenza…il cornino portafortuna non si lancia.

Il consiglio del giorno: niente colpi di testa con lo shopping!

Voto: 5 –

Bilancia

Amore: hai altre priorità, ma le tieni per te.

Fortuna: la dai per persa.

Il consiglio del giorno: continua la tua beauty routine anche se sei svogliata, la pelle ringrazierà.

Voto: 5

Scorpione

Amore: ambitissimo.

Fortuna: è lei che ha bisogno di te.

Il consiglio del giorno: spruzza il tuo profumo sulla sciarpa di chi ami.

Voto: 8 e mezzo

Sagittario

Amore: trottolino amoroso.

Fortuna: oggi sembra un lancio di dadi truccato.

Il consiglio del giorno: scatta un selfie e rinnova la tua foto profilo su WhatsApp.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: scarico come le batterie della bilancia da cucina.

Fortuna: trovare l’abbonamento della tua rivista preferita super scontato.

Il consiglio del giorno: sfoglia un libro d'arte per mantenere lo sguardo allenato alla bellezza.

Voto: 5 +

Acquario

Amore: il tuo cuore fa boom boom boom.

Fortuna: ti dona il massimo dello splendore.

Il consiglio del giorno: spadella qualcosa con le tue manine e invita tutti a cena!

Voto: 8

Pesci

Amore: solo per i testi di filosofia.

Fortuna: vi suggerisce soluzioni fantasiose.

Il consiglio del giorno: organizzate una gita per mostre contemporanee.

Voto: 6 e mezzo