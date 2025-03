video suggerito

L’oroscopo di venerdì 21 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di venerdì 21 marzo 2025 vede ancora una primavera focosa ed energica… qualche volta persino troppo! Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Ariete

Amore: cuore impavido, ma ricorda che è il momento per ascoltare e ascoltarti.

Lavoro: oggi hai energia intellettuale, sfruttala per portare avanti le tue idee.

Fortuna: l’universo sembra voler premiare il tuo coraggio.

Il consiglio del giorno: non perdere la tua grinta, ma ascolta anche gli altri.

Voto: 6

Toro

Amore: sensibilità alle stelle, ma non lasciare che la malinconia prenda il sopravvento.

Lavoro: intuizioni geniali che potrebbero sorprenderti, segui il flusso.

Fortuna: le piccole cose potrebbero riservarti grandi piaceri.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto più che delle circostanze.

Voto: 6

Gemelli

Amore: chiacchieroni come sempre, ma attenzione alla sensibilità degli altri.

Lavoro: creatività fuori scala, ma occhio alle distrazioni.

Fortuna: oggi le opportunità di lavoro arrivano in modo inaspettato.

Il consiglio del giorno: seguite l’istinto, ma mantenete un minimo di pianificazione.

Voto: 5 e mezzo

Cancro

Amore: non lasciarti abbattere dai pensieri negativi, la bellezza è negli occhi di chi guarda.

Lavoro: giornata lenta, ma non demoralizzarti.

Fortuna: qualche intoppo, ma nulla di irreparabile.

Il consiglio del giorno: sii indulgente con te stesso, ogni giorno ha la sua luce.

Voto: 6

Leone

Amore: magnetismo irresistibile, ma non strafare con l'ego.

Lavoro: giornata brillante, cogli l’attimo per farti notare.

Fortuna: il destino sembra essere dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: vivi il momento con intensità, ma senza eccessi.

Voto: 8.5

Vergine

Amore: momento di incertezze, ma l’equilibrio tornerà presto.

Lavoro: non abbatterti, ogni sfida è una lezione preziosa.

Fortuna: qualche nuvola all’orizzonte, ma il sole tornerà.

Il consiglio del giorno: non farti sopraffare dalle difficoltà momentanee.

Voto: 5

Bilancia

Amore: qualche turbolenza emotiva, devi imparare a dialogare con chi ami.

Lavoro: la mente è stanca, evita decisioni importanti.

Fortuna: un po’ altalenante, meglio restare prudenti.

Il consiglio del giorno: concediti del tempo per ricaricare le energie.

Voto: 5 e mezzo

Scorpione

Amore: magnetismo irresistibile, sfruttalo con intelligenza.

Lavoro: giornata produttiva, ma senza strafare.

Fortuna: il destino sembra giocare a tuo favore.

Il consiglio del giorno: dai voce anche ai tuoi desideri nascosti.

Voto: 7

Sagittario

Amore: oggi sei più affascinante che mai, ma evita le promesse affrettate.

Lavoro: idee brillanti usa la tua concretezza per realizzarle.

Fortuna: ottimo momento per piccoli colpi di scena positivi.

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto, ma senza strafare.

Voto: 9

Capricorno

Amore: giornata di riflessione, preparati ai drammi esistenziali.

Lavoro: non sentirti sottovalutato: dai momenti di revisione arrivano grandi novità.

Fortuna: non il massimo, ma niente che non si possa gestire.

Il consiglio del giorno: prenditi una pausa dai pensieri pesanti.

Voto: 6

Acquario

Amore: comunicazione aperta e sincera, ma attenzione a non essere troppo diretto.

Lavoro: giornata positiva per iniziare nuove collaborazioni.

Fortuna: ottime energie in arrivo, ma senza azzardi.

Il consiglio del giorno: sfrutta la tua capacità di ascoltare e comprendere.

Voto: 7.5

Pesci

Amore: momento di insicurezze, ma cercate di non ingigantirle.

Lavoro: giornata di alti e bassi, meglio evitare discussioni.

Fortuna: evitate spese inutili e colpi di testa.

Il consiglio del giorno: rimanete con i piedi per terra, le emozioni possono ingannare.

Voto: 5 +