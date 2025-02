L’oroscopo di domani, venerdì 21 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: l'amore è ricco di contraddizioni, ma pieno di buoni propositi.

Lavoro: il lavoro ti stanca così tanto che vorresti chiedere un part-time.

Fortuna: scopri quanto sia bello avere qualcuno che ti aspetta a casa, contando i minuti.

Il consiglio del giorno: metti una sveglia per mandare i messaggi amorosi anche durante il giorno.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: non sei in splendida forma, ma ti accontenti anche del bacino della buona notte.

Lavoro: al lavoro hai voglia di una pausa caffè ogni tre quarti d'ora.

Fortuna: la tua fortuna è cambiare umore anche solo grazie ad un cioccolatino.

Il consiglio del giorno: fatti portare fuori a pranzo!

Voto: 7 e mezzo

Gemelli

Amore: difficile, davvero difficile avere a che fare con voi oggi.

Lavoro: dovreste proprio chiedere che vi sia affiancato uno stagista, da soli non ce la fate.

Fortuna: la vostra fortuna è sapervela svignare prima che gli altri si accorgano della vostra assenza.

Il consiglio del giorno: fingete di essere concentratissimi mentre guardate i cartoni animati sul cellulare.

Voto: 5

Cancro

Amore: l'amore c'è ma in questi giorni sembra che anche questo ti soffochi un po'.

Lavoro: quanto vorresti una settimana di routine senza responsabilità.

Fortuna: la tua fortuna sta nel provare cose che normalmente evitavi a prescindere.

Il consiglio del giorno: fatti una serata di karaoke, facendo finta di essere all'Eurovision.

Voto: 6 –

Leone

Amore: fai davvero di tutto per chi ami, ma soprattutto per essere ringraziato senza sosta.

Lavoro: non hai alcuna intenzione di rimanere zitto e aspettare il tuo turno con la mano alzata.

Fortuna: senti che questa fortuna vada presa al volo come la maglietta che lancia il tuo idolo dal palco del concerto.

Il consiglio del giorno: fatti un servizio fotografico casalingo.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Amore: hai bisogno di coccole e soprattutto di rassicurazioni.

Lavoro: in ufficio rendi un decimo del solito, forse è il momento di studiare strategie anziché agire.

Fortuna: per fortuna, anche quando il tuo cervello è scarico, ha informazioni immagazzinate da poter usare.

Il consiglio del giorno: fai un elenco delle spese dei prossimi mesi e ottimizzale.

Voto: 5 —

Bilancia

Amore: in amore è meglio starti lontani a meno che non sia tu a chiamarci chiaramente.

Lavoro: in ufficio non sopporti proprio più nessuno, nemmeno il signore delle consegne!

Fortuna: la fortuna non sembra essere proprio dalla tua parte, ma tu sai bene che il tuo turno arriverà presto.

Il consiglio del giorno: lasciati coinvolgere dalla PET Therapy, l'unica cosa che potrebbe addolcirti.

Voto: 6

Scorpione

Amore: anche in amore vuoi tutto e subito, andarci piano non è proprio contemplato.

Lavoro: al lavoro studi anche di notte, pur di imparare tutto quello di cui hai bisogno.

Fortuna: la tua fortuna sarà nelle energie, praticamente inesauribili.

Il consiglio del giorno: uno in fila all'altro tutte le cose che hai rimandato per troppo tempo, e falle!

Voto: 7

Sagittario

Amore: credi sia ora di giocarti tutto e subito.

Lavoro: agisci d'istinto anche quando ti chiedono una previsione commerciale.

Fortuna: la tua fortuna in questo momento dipende tutta dall'amore.

Il consiglio del giorno: acquista subito un cuscino a forma di cuore per dirottare anche i sogni verso le emozioni.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: l'amore è così lontano dai tuoi pensieri che quasi quasi lo neghi anche a te stesso.

Lavoro: in ufficio ogni ora ti pesa come un'intera settimana.

Fortuna: la fortuna sembra proprio girarti alla larga.

Il consiglio del giorno: informati subito sulle mostre più belle da non perderti questo weekend.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: qualsiasi cosa ti faccia abbracciare più contatti sentimentali possibili è la benvenuta.

Lavoro: sei tu il segno che più di tutti sa osare con questa nuova tecnologia.

Fortuna: la tua fortuna è, come sempre, nelle relazioni pubbliche.

Il consiglio del giorno: divertiti a giocare con l'intelligenza artificiale.

Voto: 7 e mezzo

Pesci

Amore: tutta questa poesia in amore funziona davvero benissimo.

Lavoro: se stiamo cercando delle idee innovative siamo nel posto giusto, di fianco a voi.

Fortuna: se c'è un segno che è capace di costruirsi da solo la sua fortuna guardando "oltre" siete proprio voi.

Il consiglio del giorno: leggetevi un libro di cyberpunk, la letteratura del futuro.

Voto: 8