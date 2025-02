video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 18 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 18 febbraio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: è il tuo paracadute.

Lavoro: rocambolesco come gli inseguimenti sulle autostrade di Los Angeles.

Fortuna: è il santino nel portafoglio.

Il consiglio del giorno: ti basta sorridere per ottenere tutto quello che vuoi.

Voto: 8 + incredulo.

Toro

Amore: apri le finestre per cambiare aria.

Lavoro: hai le idee super chiare.

Fortuna: non hai di certo bisogno di ulteriori slanci.

Il consiglio del giorno: fai un cambio di programma.

Voto 5 e mezzo testa calda.

Gemelli

Amore: sempre e decisamente ‘hot’.

Lavoro: piovono aiuti dal cielo senza dover chiedere.

Fortuna: vi fa cantare ad alta voce ‘cuoricini’ dei Coma Cose.

Il consiglio del giorno: giocate al Superenalotto.

Voto 8 e mezzo ‘culo’.

Cancro

Amore: ardi di passione.

Lavoro: non hai bisogno di vincere a tutti i costi.

Fortuna: ti rende iperattivo.

Il consiglio del giorno: fai la pausa pranzo seduto.

Voto 8 e mezzo vulcanico.

Leone

Amore: segue un programma ben preciso.

Lavoro: ti senti in pieno far west.

Fortuna: mette un filino di pace.

Il consiglio del giorno: guarda un film spaghetti western.

Voto 5 e mezzo mezzogiorno di fuoco.

Vergine

Amore: confusione adolescenziale.

Lavoro: come una traduzione dal greco antico senza dizionario.

Fortuna: ti mette in testa le hit sanremesi in loop per non farti pensare.

Il consiglio del giorno: balla con le cuffiette come se nessuno ti guardasse.

Voto 7 e mezzo tutta sentimento.

Bilancia

Amore: libello ‘base’.

Lavoro: non è l’ideale ma può funzionare.

Fortuna: vorresti trovarla sotto al cuscino come la monetina d’oro della fatina dei denti.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di consigli di stile.

Voto 6 alla ricerca della comodità.

Scorpione

Amore: tutto un brivido di emozioni.

Lavoro: sei il più bravo in senso assoluto.

Fortuna: come la ciliegina sulla torta.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un triathlon per provare la tua forza fisica.

Voto 8 e mezzo imbattibile.

Sagittario

Amore: conquisti tutti.

Lavoro: sei il lato divertente dell’ufficio.

Fortuna: ti basta sorridere e vinci.

Il consiglio del giorno: non prenderti mai sul serio perché si interrompe la magia.

Voto 7 bello e bravo.

Capricorno

Amore: cambi totalmente traiettoria.

Lavoro: sempre bravo anche su temi mai affrontati.

Fortuna: non hai assolutamente bisogno.

Il consiglio del giorno: per una volta vai fuori dal coro.

Voto 7 e mezzo alternativo.

Acquario

Amore: non è la tua arte preferita.

Lavoro: non riesci a fare scacco matto.

Fortuna: troppo sopravvalutata.

Il consiglio del giorno: non seguire troppo i tuoi istinti.

Voto 5 per la poca pazienza.

Pesci

Amore: fate follie.

Lavoro: insuperabili.

Fortuna: performante.

Il consiglio del giorno: corona in testa perché siete i più bravi di tutti.

Voto 8 e mezzo secchioni.