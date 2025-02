L’oroscopo di domani, mercoledì 12 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: potresti addirittura considerarlo ‘per sempre’ .

Lavoro: il programma è fitto di eventi e di appuntamenti.

Fortuna: è l’assistente puntualissima che ti fa rimbalzare velocemente da un posto all’altro.

Il consiglio del giorno: prepara una merenda con pane e nutella.

Voto: 8 e mezzo gasatissimo.

Toro

Amore: mette i tappi per non ascoltarti.

Lavoro: non focalizzarti solo sulle chiacchiere.

Fortuna: impossibile farti cambiare idea.

Il consiglio del giorno: ascolta invece di continuare a parlare.

Voto 5 vuoi sempre l’ultima parola.

Gemelli

Amore: il talento non vi manca.

Lavoro: è impegnativo come un tour dell’Europa in soli 5 giorni.

Fortuna: ce la mette tutta per darvi una bella spinta.

Il consiglio del giorno: programmate ora le vacanze di tutto l’anno.

Voto 8 e grande intuito.

Cancro

Amore: come la contorsionista del circo.

Lavoro: ti impegni per raggiungere il gradino più alto del podio.

Fortuna: come il caffé bulletproof, ti mette la carica.

Il consiglio del giorno: fai un corso per diventare personal trainer.

Voto 7 tanta voglia di fare.

Leone

Amore: maestro d’amore (era ora).

Lavoro: segui solo le passioni.

Fortuna: accontenta ogni tuo desiderio, mica male.

Il consiglio del giorno: ora che sai dove andare non divagare.

Voto 8 + idee chiarissime.

Vergine

Amore: vera fuoriclasse.

Lavoro: mostri a tutti chi è la più brava.

Fortuna: ti passa le scarpette ginniche quando sei pronta allo slancio.

Il consiglio del giorno: organizza una mini Olimpiade a casa.

Voto 7 agguerrita.

Bilancia

Amore: non è stagione come il gelato d’inverno.

Lavoro: ti senti come in una gara di Spartan ma ai piedi hai i mocassini.

Fortuna: ti invia solo lettere motivazionali.

Il consiglio del giorno: meditazione di prima mattina.

Voto 7 + ma senza equilibrio.

Scorpione

Amore: assente giustificato.

Lavoro: meglio non strafare.

Fortuna: ha le pile scariche come il telecomando della televisione.

Il consiglio del giorno: niente scelte ‘originali’.

Voto 5 – sconclusionato.

Sagittario

Amore: è ideale come il migliore amico.

Lavoro: pronto a far ballare tutto il CDA.

Fortuna: porta birra e casse.

Il consiglio del giorno: organizza una festa nel cortile di casa.

Voto 8 e mezzo e voglia di fare casino.

Capricorno

Amore: come una spremuta di lime.

Lavoro: va in senso antiorario.

Fortuna: la percepisci ma è ancora lontana.

Il consiglio del giorno: guarda il ‘Diario di Bridget Jones’.

Voto 6 cuore solitario.

Acquario

Amore: lo metti in pausa come le puntate delle serie che ti annoiano.

Lavoro: ricalcoli il percorso come il gps quando si sbaglia strada.

Fortuna: sostiene ogni tua scelta.

Il consiglio del giorno: lavorare è faticoso ma ti regala sempre grandi soddisfazioni.

Voto 5 impegnatissimo.

Pesci

Amore: balli proibiti.

Lavoro: come Posh Spice vi piace lavorare correndo sul tapis roulant .

Fortuna: vi aggiorna sulle ultime novità.

Il consiglio del giorno: non rinunciate alla rigenerante corsetta mattutina.

Voto 7 e mezzo sportivoni.