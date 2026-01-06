Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 6 gennaio 2026 non ci saranno: quando si recupera

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 gennaio 2026 sono annullate: cosa dice il regolamento dei concorsi a premi e quando verranno recuperati gli appuntamenti con le lotterie.

L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per oggi martedì 6 gennaio 2026 non si terrà. Succede perché oggi è un giorno di festività, quello dell’Epifania, e come stabilito dal regolamento dei giochi a premi le estrazioni non possono svolgersi nei giorni festivi. La ricorrenza dell’Epifania, che quest’anno cade di martedì e quindi in una giornata in cui normalmente ci sono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e altri concorsi, ha quindi reso necessario uno spostamento del calendario settimanale delle lotterie, un cambiamento simile a quello già osservato per le altre festività nazionali.

Questa è l'ultima settimana delle festività del periodo natalizio in cui ci sono dei cambiamenti nelle estrazioni: qui il calendario completo con tutte le date.

Come comunicato ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’estrazione di martedì 6 gennaio 2026 del gioco del Lotto e dei giochi connessi alle estrazioni del gioco del Lotto è differita a mercoledì 7 gennaio 2026. Si recupera dunque domani, quando di mercoledì si giocherà in maniera straordinaria solo il Lotto. Per quanto riguarda il concorso del Superenalotto (concorso numero 4) e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” l’estrazione di martedì 6 gennaio è infatti differita a giovedì 8 gennaio 2026. Nessun concorso quindi viene annullato, ma semplicemente recuperato nei giorni successivi alla festività.

Il calendario aggiornato per le estrazioni di questa settimana è il seguente:

Oggi, martedì 6 gennaio , nessuna estrazione

, nessuna estrazione Domani, mercoledì 7 gennaio , alle ore 20 estrazione del Lotto

, alle ore 20 estrazione del Lotto Giovedì 8 gennaio estrazione del Lotto e recupero del Superenalotto (l'estrazione di giovedì 8 gennaio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a venerdì 9 gennaio 2026)

estrazione del Lotto e recupero del Superenalotto (l'estrazione di giovedì 8 gennaio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a venerdì 9 gennaio 2026) Venerdì 9 gennaio estrazione del Lotto e del Superenalotto (l'estrazione di venerdì 9 gennaio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a sabato 10 gennaio 2026)

estrazione del Lotto e del Superenalotto (l'estrazione di venerdì 9 gennaio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a sabato 10 gennaio 2026) Sabato 10 gennaio estrazione del Lotto e del Superenalotto (l'estrazione di sabato 10 gennaio 2026 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è differita a lunedì 12 gennaio 2026).

Nel concorso di ieri del Superenalotto non è stato fatto nessun ‘6' né ‘5+1': il jackpot per il prossimo concorso sale a 102 milioni di euro.