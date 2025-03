video suggerito

“Lavoro e 20 minuti di preghiera nella cappella”: gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco Continuano le terapie per Papa Francesco, che oggi si è dedicato al lavoro e ha trascorso 20 minuti nella cappella dell’ospedale per la preghiera. La sua situazione clinica, secondo l’aggiornamento diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, resta stabile. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 7 marzo, Papa Francesco ha continuato le sue terapie, si è poi dedicato al lavoro e ha trascorso 20 minuti nella cappella vicino alla sua stanza per la preghiera. Lo si apprende dalla Sala Stampa della Santa Sede che dal 14 febbraio scorso fornisce informazioni sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato per una polmonite bilaterale presso l'ospedale Gemelli di Roma.

La sua situazione, secondo quanto rende noto la Santa Sede, resta "stabile, seppure in un quadro complesso". Nulla sarebbe cambiato, dunque, rispetto alla giornata di ieri giovedì 6 marzo, quando Papa Francesco ha registrato un audio in spagnolo da far ascoltare ai fedeli radunati in Piazza San Pietro in occasione della recita del Rosario per la sua salute. Anche la prognosi resta riservata.

La notte per il Pontefice, giunto ormai al 22esimo giorno di ricovero, è trascorsa tranquillamente. Dal Vaticano avevano fatto sapere che il Papa avrebbe proseguito come sempre la terapia prescritta e la fisioterapia motoria, con ventilazione meccanica e quella ad alti flussi con i naselli alternate tra giorno e notte.

Ieri, la Sala Stampa del Vaticano aveva comunicato che ulteriori aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco sarebbero stati diffusi tramite bollettino medico nella giornata di sabato 8 marzo, considerando le condizioni cliniche sostanzialmente stabili di Bergoglio che continua il suo ricovero presso il nosocomio Gemelli.