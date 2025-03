L’audio del Papa ai fedeli in piazza San Pietro: “Vi ringrazio per le preghiere, vi accompagno da qui” Papa Francesco ha ringraziato i fedeli con un audio in spagnolo trasmesso durante la preghiera del Rosario per la salute del Pontefice. L’audio è stato registrato oggi nella stanza dell’ospedale Gemelli di Roma. “Vi accompagno da qui” ha detto con un tono di voce profondamente affaticato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

Papa Francesco

Papa Francesco ha registrato un audio trasmesso questa sera alle 21 in Piazza San Pietro in occasione dell'inizio del Rosario. L'audio registrato dalla stanza d'ospedale del Gemelli di Roma è in spagnolo e nella registrazione il Pontefice appare molto affaticato.

"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per le mie salute – ha affermato il Papa in spagnolo -. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie".

"Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza – ha sottolineato Papa Francesco, le cui condizioni secondo il bollettino vaticano odierno sono stabili -. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca". Il messaggio è stato diffuso all'inizio della preghiera del Rosario in Piazza San Pietro. Il Papa, riferisce la Sala stampa vaticana, è "toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati.

La preghiera quotidiana del rosario per la salute del Pontefice è guidata questa sera dal cardinale Angel Fernandez Artime. Quello di questa sera in piazza San Pietro era il decimo appuntamento di preghiera per la salute del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Le condizioni di salute del Papa, sebbene al momento siano stabili, restano di difficile gestione.

La prognosi resta riservata, secondo quanto spiegano anche i medici del Gemelli, nonostante i lievi miglioramenti in considerazione della complessità del quadro clinico del Papa.

