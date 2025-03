video suggerito

Papa Francesco “è stabile, sabato il prossimo aggiornamento sulle condizioni”: nuovo bollettino del Vaticano Papa Francesco “in condizioni stabili e senza febbre, ha proseguito le terapie. Prossimo bollettino previsto per sabato”. È quanto si legge nell’aggiornamento serale diffuso dalla Santa Sede oggi, giovedì 6 marzo, sulle condizioni di salute del Pontefice. Bergoglio si trova al Policlinico Gemelli dal 14 gennaio, è al suo 21esimo giorno di ricovero per una polmonite bilaterale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco

Papa Francesco è ancora in "condizioni stabili" e la prognosi resta riservata. Lo riporta il bollettino serale diffuso dalla Santa Sede oggi, giovedì 6 marzo, 21esimo giorno di ricovero del Pontefice. Bergoglio si trova al Policlinico Gemelli dal 14 gennaio, quando è stato ricoverato per una bronchite, poi aggravatasi in una polmonite bilaterale.

Come si legge nell'aggiornamento serale, "le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria".

"I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. – continua la nota – Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato".

"Quest'oggi il Santo Padre si è dedicato ad alcune attività lavorative nel corso della mattina e del pomeriggio, alternando il riposo e la preghiera. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia", viene riferito ancora.

Nel bollettino sulle condizioni di salute reso noto questa mattina si leggeva che il Santo Padre aveva trascorso una notte tranquilla e che aveva proseguito il riposo. Il Papa continua durante la notte a essere sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva, come prescritto dai medici.

Durante la giornata Bergoglio ha continuato le terapie prescritte dai medici, tra cui l'ossigenoterapia ad alti flussi e la fisioterapia respiratoria, così come quella motoria attiva che ieri, mercoledì 5 marzo, era stata incrementata.

Papa Francesco starebbe inoltre nutrendosi con cibo solido. Nei bollettini ufficiali infatti non è mai stata menzionata una alimentazione diversa, come potrebbero essere quella per sondino o per endovena. Nonostante i lievi miglioramenti, i medici questa mattina avevano spiegato che “in considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata”.

Inoltre, nella giornata di oggi fonti vaticane hanno replicato a chi formula teorie del complotto riguardo al fatto che in queste settimane non siano state rese pubbliche foto del Pontefice ricoverato.

Stando a quanto riferito, si tratterebbe di una scelta dello stesso Bergoglio. Le fonti aggiungono: "Ognuno è libero di scegliere come e quando farsi vedere". In ogni caso, proseguono ancora, "per alcuni forse neanche questo basterebbe".

Stasera, in piazza San Pietro, alle 21, si terrà intanto il decimo appuntamento di preghiera per il Pontefice con la recita del Rosario che sarà guidata dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.