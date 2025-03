video suggerito

Papa Francesco, come sta oggi: “Notte tranquilla, condizioni stabili”, l’aggiornamento del Vaticano L’aggiornamento sulle condizioni di Papa Francesco oggi al ventunesimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Le ultime news di giovedì 6 marzo dalla sala stampa del Vaticano: “La notte è trascorsa tranquilla per il Pontefice, sta ancora riposando”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Condizioni di salute stabili per Papa Francesco che ha trascorso una nuova notte ricoverato al policlinico Gemelli di Roma dove è in cura per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. Una notte trascorsa tranquilla, comunicano dal Vaticano oggi, 6 marzo, nel nuovo aggiornamento sulle condizioni del Pontefice nel suo ventunesimo giorno di ricovero. “'Per il Papa la notte è trascorsa tranquilla, sta ancora riposando" spiegano infatti nel breve comunicato mattutino delle 8 della sala stampa vaticana.

Durante le scorse ore, il Papa è stato sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva come prescritto dai medici per la notte e la situazione clinica rimane seria anche se stabile. Oggi Bergoglio continuerà le terapie prescritte dai medici tra cui l'ossigenoterapia ad alti flussi e la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva che ieri è stata incrementata. “In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata” hanno spiegato i medici.

Le condizioni di Papa Francesco anche ieri erano rimaste stazionarie senza presentare episodi di insufficienza respiratoria dopo le precedenti crisi di broncospasmo che avevano fatto temere un aggravamento. Nel bollettino serale di ieri sulla salute del pontefice, dal Vaticano hanno comunicato che ha trascorso la giornata in poltrona partecipando anche a varie attività e alternando quindi lavoro, terapie e preghiere.

“Nell'appartamento privato sito al 10° piano, il Santo Padre ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, quindi ha ricevuto l’Eucarestia. Successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative” ha elencato il bollettino serale di mercoledì, specificando che nel corso della mattina di ieri ha chiamato anche padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, prima di riposarsi.