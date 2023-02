La mamma di Asia, scomparsa da casa due volte in 10 giorni: “Merita di tornare dalla sua famiglia” L’appello di Olimpia, la mamma di Asia scomparsa due volte nel giro di 10 giorni in Emilia Romagna. A Chi l’ha visto ha detto: “Aiutatemi a trovarla, non è sola. Forse dorme nelle lavanderie a gettoni”.

A cura di Ida Artiaco

"Non è stata bene, ha avuto attacchi di panico ed è scappata ancora. Non è lucida, ma la stiamo aspettando. Lei merita di tornare dalla sua famiglia".

È questo l'appello fatto questa sera in onda a Chi l'ha visto? su Rai 3, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, da Olimpia, la mamma di Asia, la 14enne scomparsa due volte in 10 giorni da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna.

Dopo aver fatto perdere le proprie tracce per la prima volta il 3 febbraio scorso (non si è più presentata all'istituto tecnico faentino che frequenta), è stata ritrovata sabato sera dalla polizia a Forlì, in compagnia di persone più grandi di lei, tra cui anche maggiorenni. È stata affidata alla famiglia e accompagnata al pronto soccorso per un controllo, ma meno di 24 ore dopo è scomparsa di nuovo, dopo aver detto alla madre che sarebbe andata a fare una passeggiata con amici.

La minorenne ha fatto di nuovo perdere le proprie tracce nei pressi della stazione di Cesena. "Mia figlia non ha più una sim, non può mettersi in contatto con nessuno. La polizia sta continuando a indagare. L'hanno vista sabato mentre chiedeva l'elemosina all'esterno di un supermercato", ha spiegato la mamma di Asia, molto preoccupata per quello che potrebbe succedere alla figlia.

Poi, si è rivolta direttamente a coloro che si trovano con lei. "Ha solo 14 anni, lasciatela stare perché ha una famiglia e merita di tornare a casa". Al pubblico del programma di Rai 3 ha chiesto di prestare attenzione in particolare alle lavanderie a gettoni: "Mi ha detto che dormiva lì dentro. Non potrei mai perdonare se le facessero del male", ha concluso la donna.