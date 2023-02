Ravenna, angoscia per Asia, 14 anni, scomparsa da casa due volte in dieci giorni Asia, 14 anni, è scomparsa da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, lo scorso venerdì 3 febbraio. Dopo essere stata ritrovata domenica è fuggita di nuovo. Di lei nessuna traccia.

A cura di Davide Falcioni

Asia, una ragazza romagnola di 14 anni, è scomparsa da Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, lo scorso venerdì 3 febbraio. L'adolescente – alta circa un metro e sessanta – ha occhi neri, capelli castani e il giorno della sua scomparsa indossava una tuta nera e aveva uno zaino sulle spalle, anch'esso nero.

Come rivela il sito di Chi L'Ha Visto "il 3 febbraio, intorno alle 7 del mattino, Asia avrebbe dovuto prendere un treno diretto a Faenza, dove si trova l'istituto scolastico che frequenta". A scuola, però, non è mai arrivata e non ha più dato notizie di sé. Da giorni la sua famiglia vive nell'angoscia più profonda e la mamma Olimpia mercoledì scorso è anche intervenuta alla trasmissione ‘Chi l'Ha Visto' rivolgendo un accorato appello affinché chi si è imbattuto nella figlia lo comunichi alla polizia o ai carabinieri.

A quanto pare l'adolescente avrebbe acceso diverse volte il telefono e visualizzato i messaggi della famiglia, senza tuttavia mai rispondere. L'incubo per i suoi cari sembrava essere finito sabato sera, quando Olimpia era stata ritrovata dalla Polizia di Forlì, ovviamente piuttosto stanca e provata dopo tanti giorni lontana da casa.

Leggi anche Bullizzata a scuola dalle compagne di classe, Adriana si suicida nella sua camera a 14 anni

Tutto sembrava finalmente risolto, ma purtroppo non lo era. Tempo 24 ore e la 14enne si è nuovamente allontanata da casa mentre si trovava in zona stazione a Cesena. Ancora una volta la famiglia ha perso le sue tracce. La madre è molto preoccupata anche perché non risulta raggiungibile con il cellulare, non avendo più la sim nel telefono. In un appello la signora Olimpia ha chiesto alla figlia di tornare: "Siamo qui, ti stiamo aspettando. Hai una famiglia che ti ama, non sei sola".