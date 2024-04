video suggerito

Salutano i genitori per passare una mattinata a Genova: scomparsi i due fidanzatini Federico ed Emilja Dal 9 aprile non si hanno più notizie di Federico ed Emilja, di 16 e 15 anni. I due ragazzini avrebbero dovuto incontrarsi a Genova per trascorrere la mattinata insieme. I due adolescenti potrebbero essere a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Emilja e Federico

Non si hanno notizie di Federico ed Emilja da martedì 9 aprile, quando i due ragazzi di 16 e 15 anni avrebbero dovuto incontrarsi a Genova. Federico era partito dalla sua abitazione di Casalgrande (Reggio Emilia) insieme alla mamma per recarsi in stazione e prendere il treno verso Genova, dove avrebbe dovuto incontrare la fidanzatina 15enne Emilja, in viaggio da Sanremo.

I due avrebbero dovuto trascorrere tutta la mattinata insieme, come avevano fatto altre volte. Dopo un paio di ore, i due avrebbero spento i cellulari e disattivato la geolocalizzazione.

Dalle 10 del 9 aprile i familiari non hanno informazioni sui due minori. Solo un messaggio arrivato al papà di Federico diverse ore dopo l'allontanamento: "Sto bene" recitava l'sms. Da allora, nessuno dei due ha più fatto sapere niente.

Preoccupati anche i genitori della 15enne Emilja, che non hanno ricevuto da parte sua neppure un sms. "Non sappiamo dove abbia trascorso la notte – hanno spiegato alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" -. Tornate a casa, è stata una ragazzata, non è nulla di grave. Vi aspettiamo a braccia aperte". Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, l'sms scritto da Federico al papà sarebbe stato inviato dalla stazione Centrale di Milano.

I due ragazzini si erano conosciuti sui social 4 mesi fa e si erano visti altre volte. "Lui era felicissimo di aver trovato una brava ragazza ed aveva piacere di rivederla. Compatibilmente con la scuola, gli avevamo concesso di vederla una volta al mese", ha spiegato il papà del 16enne, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Scandiano.

Al momento dell'allontanamento, Federico indossava una felpa nera senza cappuccio, un pantalone nero e scarpe da ginnastica dello stesso colore. Emilja ha invece capelli neri lunghi fino alle spalle e occhi castani. La ragazza è alta poco più di 1.60 e potrebbe trovarsi a Milano in compagnia del fidanzato 16enne. Chiunque abbia loro notizie o informazioni utili, può comunicarle alle forze dell'ordine.