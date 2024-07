video suggerito

Vanno al lago di Garda per fare il bagno e non tornano a casa: si cerca 56enne e il figlio 19enne Ricerche in corso per una mamma 56enne e suo figlio di 19 anni. I due sono scomparsi dopo essere stati al lago di Garda per un bagno. I due avrebbero dovuto rientrare nella serata di ieri a Rovereto.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Una donna di 56 anni e suo figlio di 19 non sono tornati a casa in Trentino dopo una giornata trascorsa sulla Riva del Garda. Non vedendoli rientrare nella loro casa di Rovereto, il marito della 56enne ha allertato i carabinieri denunciando la scomparsa dei due. Le ricerche, anche grazie agli accertamenti condotti sui sui cellulari dei due scomparsi, si concentrano nella zona di Punta Lido, dove sono al lavoro le squadre specializzate di ricerca in acqua.

Le ricerche sono attualmente in corso. Secondo le forze dell'ordine, i due potrebbero essere spariti mentre facevano il bagno al lago. Per questo motivo, ad affiancare le forze dell'ordine ci sono anche i vigili del fuoco, occupati nelle ricerche lungo la riva.

Il marito della donna è stato ascoltato dalle autorità e ha riferito che la 56enne e suo figlio di 19 anni erano usciti insieme quella mattina per andare al lago e trascorrere una giornata di relax. Dopo il bagno avrebbero dovuto fare rientro a casa, ma l'uomo che ha poi sporto denuncia ha atteso invano il loro arrivo. In tarda serata ha quindi deciso di allertare le autorità spiegando che sua moglie e suo figlio di 19 anni non erano mai tornati dal lago e di non essere riuscito a rintracciarli al telefono.

Le autorità hanno svolto i primi accertamenti sulle celle telefoniche alle quali si sono agganciati i cellulari dei due scomparsi, localizzando l'ultima connessione nella zona di Punta Lido. Qui però le ricerche non hanno ancora sortito gli effetti sperati e le autorità stanno continuando a scandagliare la zona nella speranza di ritrovare i due vivi e di riportarli a casa.

Per il momento però le operazioni non sono andate come sperato. Le autorità continuano a spendere le proprie energie per riportare a casa la 56enne, della quale non sono state ancora diffuse le generalità, e il figlio 19enne.