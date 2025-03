Trovato morto l’avvocato Andrea Di Mauro: aveva cancellato gli appuntamenti prima di sparire a Catania

video suggerito

A cura di Antonio Palma

È stato trovato morto a Catania Andrea di Mauro, l’avvocato 54enne scomparso improvvisamente nel nulla nella mattinata di martedì 4 marzo dopo essere uscito di casa normalmente per recarsi ad alcuni appuntamenti. Il corpo dell'uomo è stato scoperto oggi nel Boschetto della Plaia, nella periferia sud della città, dove era stato visto l'ultima volta. Nelle ultime ore le ricerche si erano concentrate proprio nella zona della Plaia di Catania, dove l’uomo è stato visto per l’ultima volta da alcuni passanti e dove è stato rinvenuto il suo scooter.

Le ricerche, condotte sia in mare sia sulla terraferma, si erano concentrate nella zona antistante lo stabilimento balneare ‘Le capannine' e sono state condotte dai parte i Vigili del fuoco di Catania supportati dai Nuclei sommozzatori di Catania e Reggio Calabria e dalla sezione navale e dal gruppo cinofili.

Come si vede nelle telecamere di casa, Andrea Di Mauro era uscito normalmente martedì alle 9.30 per lavoro, salutando i parenti e inforcando poi il suo solito scooter con uno zainetto da palestra in spalla. Poco dopo però ha disdetto l’appuntamento con il suo personal trainer con un messaggio whatsapp e sempre tramite l’app di messaggistica ha cancellato anche un appuntamento di lavoro in programma alle 12.

Come ha confermato il fratello alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, un testimone oculare ha confermato ad inquirenti e alla famiglia che intorno alle 10.50 l’avvocato era all’altezza del villaggio turistico Europeo, un camping nei pressi del lido “Le Capannine”, alla fine del Viale Kennedy, che attualmente però sono chiusi per la pausa stagionale. Qui, nella zona della Plaia di Catania, è stato ritrovato posteggiato anche il suo scooter, un Yamaha Xanter marrone, ma poi di lui si erano perse le tracce.

È certo dunque che a portare il motorino sul posto sia stato lui. Il testimone riferisce che era da solo ma con indumenti poco consoni alla zona che del resto in questo periodo è quasi deserta. Su cosa ci facesse lì però resta un mistero. Sul posto si sono concertate le ricerche delle autorità che hanno battuto palmo a palmo il litorale della Plaia di Catania, fino al tragico rinvenimento del corpo senza vita di Andrea di Mauro. Si è cercato anche di individuare il suo telefono che è stato localizzato sempre in zona nella stessa giornata ma lo smartphone è risultato spento dalle 12:40.