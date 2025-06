video suggerito

Esce di casa poco prima dell’alba e scompare, si cerca il 44enne Igor Turkan Igor Turkan è uscito di casa poco prima dell’alba a Pieve di Cadore e ha fatto perdere le sue tracce: la moglie e la figlia del 44enne scomparso hanno lanciato l’allarme. Le ricerche sono attualmente in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Igor Turkan

Risulta scomparso da questa mattina alle 7 un uomo di 44 anni di Pieve di Cadore, uscito di notte dalla propria abitazione senza più dare sue notizie. Sono in corso le ricerche con l'aiuto del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, delle stazioni limitrofe e della Guardia di finanza con unità cinofile e droni.

Igor Turkan, così si chiama l'uomo scomparso, è uscito con indosso pantaloncini corti neri con fasce bianche e una t-shirt azzurra. È di corporatura robusta. Chiunque avesse sue notizie o informazioni che possano facilitare le ricerche attualmente in corso, può contattare i carabinieri di Pieve di Cadore.

Nel frattempo, i vigili del fuoco stanno continuando a perlustrare le zone attorno all'abitato di Pieve di Cadore e nei comuni vicini. Stando alle prime informazioni, il 44enne sarebbe uscito di casa poco prima dell'alba, ma non è chiaro se si sia allontanato a piedi e se dovesse incontrare qualcuno. Il 44enne vive con la moglie e la figlia: sono state loro, infatti, a lanciare l'allarme non vedendolo tornare a casa.

Igor Turkan

Igor Turkan è dipendente di una ditta locale e quando ha lasciato casa, non ha portato con sé il cellulare. La macchina delle ricerche è partita appena i familiari del 44enne hanno spiegato la dinamica dell'allontanamento e il fatto che l'uomo non avesse con sé il telefonino. L'intera comunità è stata messa in allarme e sta cercando di aiutare come può i soccorritori che stanno conducendo le operazioni di ricerca con tutti i mezzi a disposizione delle autorità.

Per il momento le perlustrazioni, via terra e con l'elicottero, non hanno dato l'esito sperato. Si spera in novità nelle prossime ore. Chiunque abbia informazioni di Turkan o ritenga di averlo visto nelle ultime ore può contattare le forze dell'ordine che stanno lavorando al caso per riportarlo a casa dalla sua famiglia.