Bimba di 2 anni trovata morta in uno stagno dopo essere scomparsa: arrestata la mamma dopo due anni Una donna inglese di 42 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio della figlia di due anni: la piccola era scomparsa il 10 settembre 2023 a Kingsley e ritrovata il giorno dopo prima di sensi in uno stagno. Trasferita in ospedale, ne è stata dichiarata la morte.

A cura di Ida Artiaco

È arrivata dopo due anni la svolta di uno dei casi che più ha tenuto col fiato sospeso il Regno Unito: una donna di 42 anni questa notte è stata arrestata con l'accusa di omicidio in relazione alla morte della figlia di due anni, scomparsa a settembre del 2023 e ritrovata poco dopo esanime in uno stagno, a Kingsley, vicino a Bordon, Hampshire, poco distanza dalla sua abitazione. Trasferita in ospedale in gravi condizioni, è deceduta il pomeriggio seguente.

La madre, Alice Mackey, 42 anni, di Oakhanger, è stata accusata del suo omicidio e messa in custodia cautelare. Comparirà presso il tribunale di Basingstoke domani, mercoledì 5 marzo.

Come ha precisato un portavoce della polizia dell'Hampshire – riporta il quotidiano The Guardian – "una donna è stata arrestata in seguito alla morte di una bambina di due anni, trovata a Kingsley Pond, nell'Hampshire orientale nel settembre 2023. Oggi è stata accusata di omicidio".

In una dichiarazione rilasciata tramite la polizia locale, il padre della bambina aveva affermato: "Era bellissima, positiva e molto felice. Aveva una natura incredibilmente pura e premurosa che ci manca tanto. Amava l'ora delle storie, i cani e la sua bambola. Le piaceva cantare canzoni e filastrocche ed era molto golosa. Amava ridere, ha portato tanta felicità nelle nostre vite".

Il giorno in cui la piccola è scomparsa, il 10 settembre 2023, l'allarme è stato lanciato vicino alla città di Bordon intorno alle 17:00. Subito sono partite le ricerche, e il giorno successivo la bimba è stata trovata priva di sensi in uno stagno, che si trova a circa 500 metri dalla casa in cui viveva con la sua famiglia. Ne è stato dichiarato il decesso dopo il suo arrivo in ospedale.