Bologna, la 14enne scomparsa sta bene e a breve tornerà a casa

C'è finalmente una bella notizia nel caso della ragazzina di 14 anni sparita una decina di giorni fa da Pianoro, in provincia di Bologna. La minore ha infatti chiamato di sua spontanea volontà la mamma e il papà martedì 2 luglio. A breve riabbraccerà i suoi cari, come ha confermato l'avvocato Barbara Iannuccelli, dell'Associazione Penelope.

La telefonata era arrivata nel pomeriggio dopo l'appello dei suoi cari alla trasmissione ‘Pomeriggio 5 News'. La giovane ha comunque tenuto nascosto il suo attuale luogo, ma ha fatto sapere di essere lontana da Rimini, probabilmente su un treno, in compagnia di un ragazzo di cui non ha rivelato l’identità.

"Veramente incredibile, ci ha detto che sta bene. Non credo abbia visto la trasmissione, però subito dopo l'appello ci ha chiamato da un numero privato – ha spiegato la mamma di C. in collegamento con la trasmissione Mediaset -. Sembra lontana da Rimini. Adesso è in treno e speriamo di riabbaracciarla presto. Lei è con qualcuno ma non ha voluto dire con chi è adesso. Non ci ha detto nulla. Adesso ha interrotto la telefonata e noi ci dobbiamo mobilitare. Lei è stata un po' vaga nel discorso e ha parlato di questo ragazzo".