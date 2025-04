video suggerito

Esce di casa lasciando un biglietto ai genitori e scompare, si cerca la 23enne Alice a Bologna Alice Morelli, 23 anni, è scomparsa a Bologna nella giornata di ieri. I genitori hanno sporto denuncia in Questura. Diffuse alcune foto per facilitare le ricerche. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

Alice Morelli, 23 anni

Risulta scomparsa da ieri Alice, una 23enne di Bologna che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita di casa lasciando solo un biglietto. Nella breve lettera, la giovane avrebbe dato l'addio ai familiari.

La ragazza abita con i genitori in zona Mazzini-Savena e lavora alla Coop di San Lazzaro. Ieri il padre e la madre della 23enne sono usciti verso le 15.30 e una volta tornati non hanno trovato la figlia in casa.

La giovane non avrebbe portato nulla con sé, neppure il cellulare. Conoscenti e amici non hanno sue notizie. I genitori hanno sporto denuncia di scomparsa alla Questura. Alice è alta 1,68 metri, ha occhi castani e capelli neri, un piercing sul labbro sinistro, un orecchino all'orecchio sinistro e un tatuaggio sull'avambraccio sinistro con l volto di un diavoletto.

Secondo le ultime segnalazioni, la ragazza sarebbe stata avvistata in centro a Bologna con i capelli rasati a zero. Dunque, rispetto alle foto diffuse, ha ora i capelli più corti.

All'appello di famiglia e amici si è aggiunto quello di dirigenti e compagni della squadra di sofball ‘Bluegirls' di Pianoro dove la 23enne, laureata in scienze motorie, allena le under 13.

“Qualunque cosa sia accaduta, qualunque sia il problema, noi siamo qui, tutto si può risolvere. Ti prego torna a casa, i tuoi genitori ti aspettano" hanno sottolineato la mamma e il papà della ragazza che hanno chiesto anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?" di diffondere l'identikit della giovane.

Finora sarebbe arrivata una sola segnalazione, di una signora che l’avrebbe vista in via del Dazio, San Ruffillo.

Tutte le informazioni possono essere utili per rintracciare la 23enne. Chiunque avesse sue notizie può contattare il 112 e le forze dell'ordine di Bologna, impegnate nelle ricerche per riportare Alice a casa. Opportuno allegare anche fotografie ad eventuali segnalazioni, in modo da facilitare il lavoro delle autorità.