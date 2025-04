La storia di Liliane, donna disabile sotto sfratto a Bologna e in attesa di una casa popolare A Bologna, l’8 aprile le forze dell’ordine busseranno nella casa dove abita Liliane. Il suo contratto è scaduto e non sa dove potrà andare a vivere in attesa della casa popolare. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liliane tra pochi giorni rischia di dover lasciare la casa in cui vive in affitto a Bologna. A causa della sua disabilità, non lavora da diversi anni, ma nonostante ciò racconta di aver sempre pagato puntualmente l'affitto. Il suo contratto però è scaduto e l'8 aprile le forze dell'ordine busseranno alla sua porta per farle lasciare l'immobile.

Qualche mese di tempo per avere la casa popolare

Liliane ha 57 anni ed è in graduatoria per la casa popolare con un punteggio che le consentirà tra qualche mese di avere in assegnazione un alloggio. "Chiedo solo qualche mese di tempo, fino a quando mi daranno la casa popolare" è il suo appello. Ma per lei, intanto, non esiste al momento nessuna soluzione transitoria che le consenta di vivere all'interno della città di Bologna, e non ha idea di cosa le potrebbe succedere se tra pochi giorni verrà messa fuori dalla porta della casa in cui abita ora.

Per Liliane è impossibile sostenere un affitto ai prezzi di mercato

Per il trilocale da circa 75 metri quadri nel quale spiega di vivere dalla fine del 2015, Liliane paga un canone calmierato di 450 euro al mese più 100 euro di spese condominiali. A causa della sua disabilità e della perdita del lavoro, non è in grado di permettersi una casa in affitto ai prezzi di mercato che richiede Bologna. "Qui di fianco un appartamento come il mio lo danno a 1250 euro al mese" spiega Liliane.

In questi mesi "I servizi sociali hanno fatto da ponte con Acer e cercare di informare loro della mia situazione. Ma la proprietà rivuole l'immobile e siamo in questa impasse" racconta Liliane. La donna ha ricevuto l'avviso di sfratto alla fine del 2022, quando è scaduto il suo contratto. Per via di un Isee sbagliato è stata esclusa dal bando del 2023 per l'ottenimento della casa popolare. In quello di quest'anno ha un punteggio molto elevato e tra pochi mesi potrà entrare in un alloggio popolare per risolvere il suo problema abitativo. Le servirebbe solo un po' di tempo. Ma non è detto che questo le venga concesso.