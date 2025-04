video suggerito

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni era scomparsa da Bologna: indagini in corso Drammatico epilogo per la ventitreenne scomparsa mercoledì pomeriggio da Bologna. I suoi genitori avevano denunciato la scomparsa e lanciato un appello. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

941 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata trovata morta Alice, la ragazza di 23 anni che era scomparsa da casa sua a Bologna. Drammatico epilogo per la giovane che aveva fatto perdere le sue tracce da mercoledì pomeriggio 23 aprile. A confermare il ritrovamento senza vita della ragazza è la polizia di Bologna, che aveva avviato indagini e ricerche.

Non si esclude un gesto volontario, ma sono ancora in corso accertamenti. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato nella serata di giovedì vicino alla rotonda del Dazio, in zona San Ruffillo. Mercoledì pomeriggio Alice non era tornata a casa, a Bologna, e i suoi genitori avevano diramato un appello e denunciato la sua scomparsa in Questura.

Per un giorno intero l’hanno cercata ovunque, in tantissimi si erano mobilitati e le sue foto avevano fatto il giro dei social. L'ultima volta la 23enne era stata vista in zona Mazzini-Savena. Con sé non aveva il cellulare, che aveva lasciato a casa, era uscita solo col portafoglio e le chiavi di casa.

La giovane donna lavorava alla Coop di San Lazzaro e allenava le under 13 del Softball con la Bluegirls di Pianoro (Bologna). "Chiunque la veda contatti immediatamente i seguenti numeri", si leggeva nel volantino che la famiglia aveva messo sui social autorizzando la pubblicazione delle immagini della ragazza. "È stata fatta denuncia alla Polizia di Stato, la famiglia è molto preoccupata e spera di ritrovarla il prima possibile”, avevano aggiunto i genitori.

Poi la drammatica notizia. Le indagini per chiarire quanto accaduto sono in corso.