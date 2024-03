Scappano da scuola per andare a trovare un’amica, scomparse Michelle e Sofia: hanno 12 e 13 anni Due ragazze minorenni sono scomparse da ieri, mercoledì 27 marzo, in due diverse zone dell’Emilia-Romagna. Una è la 12enne Michelle Carlucci, allontanatasi da Alfonsine (provincia di Ravenna), l’altra è Sofia Rivera Alvares, 13 anni, scomparsa da Cotignola, sempre nel Ravennate. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, le due ragazza potrebbero trovarsi a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Da sinistra,

Due ragazze minorenni sono scomparse da ieri, mercoledì 27 marzo, in due diverse zone del Ravennate. Una è la 12enne Michelle Carlucci, allontanatasi da Alfonsine, l'altra è Sofia Rivera Alvares, 13 anni, scomparsa da Cotignola. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, le due ragazza potrebbero trovarsi a Napoli.

Nella giornata di ieri entrambe sono state accompagnate a scuola dai genitori, ma non sarebbero mai entrate in classe. I genitori si sono accorti della scomparsa delle figlie tramite l'applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola ed entrambe le famiglie hanno sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri.

Un familiare di Michelle spiega che la 12enne, proprio mercoledì mattina, avrebbe scritto a un'amica di Napoli conosciuta online, dicendole che sarebbe andata da lei a trovarla. La 12enne potrebbe essere quindi partita insieme all'amica, Sofia, con l'intenzione di raggiungere Napoli in treno.

Michelle Carlucci, 12 anni

Il cellulare di Michelle sarebbe stato rintracciato tramite gps e avrebbe agganciato una cella telefonica prima a Bologna, poi a Prato. Secondo quanto si legge su Ravenna Today, un familiare della ragazzina sarebbe riuscito anche a parlare brevemente con lei tentando di convincerla a tornare indietro. Avrebbe sentito parlare in sottofondo anche Sofia.

Da quel momento però il telefono di Michelle risulterebbe spento, mentre quello di Sofia sembra sia stato agganciato a una cella di Latina e in seguito a Napoli. I Carabinieri si sono recati nell'abitazione dell'amica residente nel capoluogo partenopeo per verificare se le due 12enni fossero lì, ma di loro non c'era traccia. Nel frattempo anche le famiglie delle due minori si sono recate a Napoli per cercare di contribuire alle indagini.

Sofia Rivera Alvares, 13 anni

Le amministrazioni comunali di Alfonsine e Cotignola, che hanno confermato la notizia e diffuso un appello, sono in contatto con la Prefettura e le forze dell'ordine. Di seguito i dati e le caratteristiche fisiche delle due giovani. Michelle è alta un metro e cinquanta circa, ha occhi verdi e capelli castani, dovrebbe essere vestita di nero. Sofia, invece, ha capelli e occhi neri. Chiunque avesse informazioni può chiamare la madre di Michelle al numero 3331309358, la madre di Sofia al numero 3311611035 o il papà al 3497177332 o contattare le forze dell'ordine.