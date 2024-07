video suggerito

Scappa con un’amica dalla comunità per minori in cui viveva: la 14enne Gaia scomparsa a Selvazzano Dentro È scomparsa a Selvazzano Dentro (Padova) la 14enne Gaia. La ragazzina sarebbe fuggita dalla comunità per minori della quale era ospite insieme a un’amica di 17 anni. Il cellulare risulta spento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gaia, 14 anni

Una ragazzina di 14 anni è scomparsa a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. A denunciare la scomparsa è stato il padre della piccola Gaia che il 3 luglio ha contattato la trasmissione "Chi l'ha visto?" in lacrime per chiedere aiuto. Stando a quanto finora noto, la ragazzina si è allontanata insieme a un'amica più grande ed entrambe avrebbero spento il cellulare. Le due sono scomparse il 30 giugno e da domenica sera non si hanno più loro notizie: le ragazzine non hanno lasciato nessun biglietto e nessuna spiegazione per l'allontanamento.

Al momento della scomparsa Gaia indossava una maglia viola e i pantaloni verdi. La ragazzina è alta circa 1,60 metri, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Nella giornata di domenica, Gaia si trovava insieme all'amica nella comunità per minori della quale era ospite. L'ultimo avvistamento della 14enne insieme all'altra ragazza risalirebbe a due ore dopo la scomparsa: un'operatrice della struttura sarebbe infatti uscita per sporgere denuncia e l'avrebbe notata in tangenziale.

Dopo aver visto l'educatrice, entrambe sono fuggite. L'amica, della quale non sono state rese note le generalità, è una ragazza di 17 anni. Il padre della 14enne ha formalmente sporto denuncia per scomparsa. Non si esclude che le due adolescenti si siano allontanate volontariamente.

Leggi anche Bologna, la 14enne scomparsa sta bene e a breve tornerà a casa

Chiunque veda la ragazzina, che potrebbe essersi allontanata da Salvazzano Dentro prendendo un treno insieme all'amichetta, può contattare il 112 e le forze dell'ordine, che sono già al lavoro per riportarla a casa. L'adolescente non fa avere sue notizie da circa 4 giorni e non sono affatto chiari per ora i motivi che avrebbero portato la ragazzina ad allontanarsi dalla comunità. È possibile che la fuga sia stata programmata e che entrambe le ragazze abbiano spento i cellulari di proposito.