India, bimba di 8 anni scompare al parco: stuprata, uccisa e gettata nel canale da ragazzi di 12 e 13 anni La bimba era sparita mentre giocava al parco. La svolta grazie a un cane addestrato in ricerche che ha fiutato le tracce della piccola e ha condotto la polizia ai tre minorenni, studenti della stessa scuola. I ragazzini hanno ammesso di aver violentato e ucciso la bambina, prima di gettarla un canale di irrigazione.

A cura di Antonio Palma

Orrore in India dove una bambina di soli 8 anni è stata stuprata, uccisa e poi gettata nel canale da tre ragazzini di 12 e 13 anni che frequentano la sua stessa scuola. La terribile storia a Muchumarri, nel distretto di Nandyala nell'Andhra Pradesh, dove domenica scorsa la piccola era sparita nel nulla mentre giocava in un parco vicino casa.

A lanciare l’allarme erano stati i genitori non vedendola tornare a casa. Il padre l’aveva cercata in zona prima di sporgere denuncia di scomparsa alla stazione di polizia locale. L’uomo ha detto alla polizia che la bambina stava giocando al parco Muchumarri con altri piccoli, ma non era più tornata a casa. La polizia aveva avviato subito le ricerche e interrogato i residenti locali, ma non era riuscita a trovarla.

La svolta mercoledì corso grazie a un cane addestrato in ricerche che ha fiutato le tracce della piccola e ha condotto la polizia ai tre ragazzi minorenni. Si tratta di due dodicenni e un 13enne della zona, studenti della stessa scuola in cui andava la bimba. Interrogati dagli agenti, i ragazzini infine hanno ammesso di aver violentato e ucciso la piccola, prima di gettarla un canale di irrigazione.

Terribile il racconto emerso dalle loro testimonianze. I tre hanno rivelato di aver visto la bambina giocare nel parco e di essersi uniti a lei. Poi con una scusa l’hanno condotta in una zona appartata vicino alla diga di Muchumarri dove l’hanno violenta a turno. Infine, per evitare che potesse denunciarli, l'hanno uccisa e hanno gettato il suo corpo nel canale vicino prima di scappare.

I tre sono stati arrestati ma per ora il corpo della piccola non è stato rinvenuto. Gli investigatori hanno ascoltato più volte i minori per cercare di individuare il punto esatto dove si stanno ora concentrando le ricerche. Sul posto sono state dispiegate squadre speciali con nuotatori esperti per rintracciare il corpo della ragazza anche nel fiume collegato al canale. La polizia ha detto che continuerà le operazioni di ricerca finché non verrà rintracciato il corpo della ragazza.