A 16 anni armato di coltello fa irruzione in una scuola elementare: morta bimba di 8 anni in Brasile, 3 feriti Dramma in Brasile, dove un ragazzo di 16 anni ha fatto irruzione in una scuola elementare a Estação e ha accoltellato tre bambine e un'insegnante. Una studentessa di 8 anni è morta. L'aggressore è stato arrestato.

A cura di Ida Artiaco

Dramma in Brasile, dove una bambina di 8 anni è morta dopo essere stata accoltellata da un adolescente mentre era a scuola. È successo nell'istituto municipale Maria Nascimento Giacomazzi, nella cittadina di Estação, stato di Rio Grande do Sul: il 16enne è entrato nell'edificio questa mattina, con la scusa di dover consegnare un curriculum, ha fatto esplodere dei petardi per creare confusione e poi ha colpito almeno tre bambini e una docente che si trovavano in classe.

Una delle minori, che frequentava la terza elementare e ha presentato una ferita al torace, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma non è sopravvissuta alle lesioni. La maestra colpita è ora ricoverata all'ospedale Santa Terezinha di Erechim. Delle altre due bambine rimaste ferite, secondo CNN Brasil, una è gravi condizioni.

L'aggressore, conosciuto in città e in cura per problemi psicologici, è stato immobilizzato da alcune persone presenti e successivamente arrestato e poi interrogato dalla polizia. Aveva frequentato questa scuola quando era più piccolo. Il municipio di Estação, che conta circa 5.500 abitanti, ha sospeso tutte le lezioni della rete scolastica municipale a tempo indeterminato.

La scuola in cui si è consumata la tragedia accoglie 152 studenti. "Tutta l'amministrazione è mobilitata per offrire sostegno alle famiglie e alla comunità scolastica", si legge in una nota ufficiale diffusa dall'amministrazione municipale.

In un comunicato, la Polizia locale ha affermato che è stato attivato un "protocollo di risposta agli incidenti critici", ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei feriti.