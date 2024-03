Localizzati a Napoli i cellulari di Sofia Alvarez e Michelle Carlucci, le due adolescenti scomparse in Romagna Sofia Rivera Alvarez e Michelle Carlucci, 13 e 12 anni, sono scomparse il 27 marzo dalla Bassa Romagna: il cellulare di una delle adolescenti è stato localizzato a Napoli, ed è in città che si concentrano le ricerche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Michelle Carlucci (a sinistra) e Sofia Rivera Alvares

Si stanno concentrando a Napoli le ricerche di Sofia Rivera Alvarez e Michelle Carlucci, rispettivamente 13 e 12 anni, scomparse ormai due giorni fa dalla Bassa Romagna. Il cellulare di una delle due adolescenti, precisamente quello di Sofia, è infatti stato agganciato da una cella proprio nel capoluogo campano; inoltre, come spiegato da un familiare di una delle due giovani, Michelle e Sofia avrebbero avuto l'intenzione di raggiungere un'amica, conosciuta da poco, che abita proprio a Napoli. Pertanto, per partecipare alle ricerche ed essere maggiormente informati, anche le famiglie delle due adolescenti si stanno recando nel capoluogo campano.

La scomparsa di Sofia e Michelle in Bassa Romagna

Come detto, le tracce delle due adolescenti si sono perse mercoledì 27 marzo. Nella mattinata di mercoledì, infatti, Michelle Carlucci, 12 anni, di Alfonsine e Sofia Rivera Alvarez, 13 anni, di Cotignola, sono state accompagnate a scuola dai rispettivi genitori; le due ragazze, però, in classe non sono mai entrate.

Quando le famiglie, tramite un'app grazie alla quale si può verificare la presenza a scuola del proprio figlio, si sono accorte dell'assenza, hanno sporto denuncia ai carabinieri. I cellulari delle due ragazze si sono agganciati a varie celle, tra Bologna, Prato, Latina e poi, infine, Napoli, dove in queste ore si stanno verificando le ricerche.