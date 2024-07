Roberto Marotta scomparso ad Atripalda: l’auto ritrovata a Napoli, ricerche in tutta Italia

video suggerito

Ore d'ansia ad Atripalda per la scomparsa di Roberto Marotta, 29enne di Atripalda, sparito dalle ore 6 di questa mattina a bordo di una Citroen C3 di colore nero. Dopo il tam tam in Rete, una prima svolta è arrivata nel primo pomeriggio: come ricostruito da Fanpage.it, infatti, la sua macchina è stata ritrovata a Napoli e restituita al fratello, che ora è in giro per il capoluogo campano a cercarlo. Le ricerche, che sono ancora in corso, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

I primi avvistamenti erano stati nelle zone limitrofe di Atripalda, nei pressi di un tabaccaio: Roberto era stato infatti immortalato da alcune telecamere di sicurezza all'esterno. Poi, il nulla: alla fine, l'automobile è stata avvistata e ritrovata a Napoli, e così sul posto è giunto il fratello al quale è stata subito restituita. Ora il germano di Roberto Marotta è impegnato nelle ricerche nel capoluogo partenopeo: il giovane, 29 anni, è alto 1 metro e 85, corporatura robusto, camicia bianca con piccole righe celesti e pantalone color beige. Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri.

"Il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo è in costante contatto con la stazione locale dei Carabinieri", fa sapere in una nota il comune di Atripalda, aggiungendo che "ad ora, le ricerche di Roberto si stanno concentrando al di fuori del territorio comunale. Chiunque abbia informazioni utili, è pregato di contattare i Carabinieri di Atripalda. L'auspicio è che Roberto possa essere ritrovato al più presto in buone condizioni così da rasserenare gli amici e soprattutto la famiglia, alla quale si stringe l'intera comunità di Atripalda", conclude la nota.