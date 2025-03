video suggerito

A Napoli ore d’ansia per Antonio Cinquegrana, scomparso da tre giorni a Ponticelli A Napoli si cerca Antonio Cinquegrana, 35 anni, scomparso da Ponticelli lo scorso 27 marzo. L’appello dell’associazione Penelope Campania. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ore d'ansia a Napoli per la scomparsa dal quartiere Ponticelli di Napoli, Antonio Cinquegrana di 35 anni. L'uomo era uscito di casa lo scorso 27 marzo, vestito con pantaloni neri tipo cargo, anfibi neri, t-shirt bianca, giacca nera e giubbotto primaverile nero. Alto un metro e 70, di corporatura robusta, occhi azzurri e capelli castano scuro, ha anche vari tatuaggi: sulla mano destra Maria Maddalena, sotto agli occhi due lacrime, sul braccio destro un'ancora e sul petto la scritta “The Legend”.

L'Associazione Penelope Campania, che da sempre condivide messaggi per aiutare a ritrovare le persone scomparse. "I familiari sono in cerca dell'uomo", fanno sapere in una nota, "chiunque abbia informazioni può contattare l'associazione Penelope Campania sul numero +39 3514155363, anche su WhatsApp o il pubblico soccorso attraverso il 112".