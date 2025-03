Livelli di allerta Campi Flegrei, ecco come cambiano le fasi operative. “Ma non siamo in pre-allarme” Restano 4 i principali livelli d’allerta ai Campi Flegrei, ma ci sono più fasi operative a seconda della gravità della situazione vulcanica. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

I livelli per l'allerta vulcanico ai Campi Flegrei resteranno sempre quattro, contrassegnati dai colori che abbiamo imparato a conoscere negli anni: verde (quiescenza) giallo (attenzione); arancione (pre-allarme) e rosso (allarme). La novità, emersa nel confronto di oggi alla Protezione Civile nazionale col capo dipartimento Fabio Ciciliano ed Eugenio Coccia presidente della commissione Grandi Rischi è che all'interno di questi 4 livelli ci saranno diversi sotto livelli.

Sono necessari, soprattutto nel "salto" dall'attuale livello giallo, quello in cui è ora la caldera vulcanica flegrea all'attuale livello arancione di pre-allerta che prevede misure molto più stringenti come le evacuazioni. È stata ravvisata la necessità di almeno due ulteriori fasi operative intermedie, pur sotto il cappello dello stesso livello di allarme. «Al momento – spiega Coccia – siamo in una fase di attenzione e non di una di pre allarme. È una situazione che potrebbe prolungarsi nel tempo, regredire a un livello più basso o anche peggiorare, l'importante è essere preparati».

Dunque, cosa cambia nell'allerta vulcanica ai Campi Flegrei? Raddoppiano le fasi operative al livello giallo a seconda della crescente gravità, idem per il livello arancione. La Protezione Civile ha oggi diffuso una bozza di schema molto utile (non ancora in vigore) per capire quali sono i cambiamenti proposti e previsti.

Livello d'allerta vulcanica giallo ai Campi Flegrei

Nella fase di attenzione (livello di allerta giallo) la fase operativa 1 di «disequilibrio debole» prevede intensificazione dell’attività di monitoraggio e sorveglianza scientifica; verifica ed eventuale aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile; accordo informativo istituzionale, attività di formazione agli operatori.

Nella fase operativa 2 del livello giallo, ovvero «disequilibrio medio» quando la velocità di sollevamento della caldera aumenta e i terremoti sono più frequenti e intensi, scatta l'ulteriore intensificazione del monitoraggio e della sorveglianza scientifica, ci sono le esercitazioni, il potenziamento delle attività di informazione alla popolazione.

La proposta di strategia di pianificazione di Protezione Civile ai Campi Flegrei per rischio vulcanico. È una proposta, non è ancora in vigore

Livello d'allerta vulcanica arancione ai Campi Flegrei

Poi c'è il livello di allerta arancione. Fase 1, «disequilibrio forte» e scatta il pre-allarme. Cosa succede? Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; attivazione dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinari) per la popolazione evacuata; applicazione delle misure di sicurezza;

messa in sicurezza e evacuazione di ospedali, residenze assistenziali e istituti penitenziari; limitazioni agli accessi turistici e agli eventi di massa;

allontanamento volontario di chi risiede nella zona di maggior impatto dei fenomeni; attuazione delle misure previste nei piani di settore per le aree esterne alla zona rossa e attivazione della Di.Coma.C (Direzione di Comando e Controllo).

Anche nel livello arancione c'è un secondo scalino: «Disequilibrio molto forte». Prevede l'allontanamento della popolazione dalle aree maggiormente esposte all’impatto dei fenomeni nella Regione Campania, comunque in aree esterne alla zona rossa e vulcanica e le misure finalizzate all’evacuazione totale della zona rossa flegrea.

Il livello rosso è l'ultimo, il più grave, quello pre eruttivo. Lì non c'è altro da fare, ovvero «si allontana con misure specifiche tutta la popolazione della zona Flegrea». E ci si augura di non vederlo mai.

ha collaborato Simona Berterame