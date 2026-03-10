napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano: “Il bradisismo non rallenta: emesse 1300 tonnellate di Co2 al giorno”

La direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, a Fanpage.it: “Ai Campi Flegrei il degassamento resta molto alto, con 1300 tonnellate di Co2 al giorno”. Ma si è ridotta la velocità di sollevamento del suolo.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv
Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Non rallenta il bradisismo ai Campi Flegrei, a causa del degassamento che resta "molto alto", ma si riduce la velocità di sollevamento del suolo, che dal 9 febbraio è scesa ad un centimetro al mese, rispetto a 1,5 centimetri precedenti. "Stiamo assistendo – spiega la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo a Fanpage.it – al solo rallentamento della velocità di sollevamento del suolo. Ma il fenomeno del bradisismo è sempre attivo, perché il motore è il degassamento che resta molto alto: 1300 tonnellate al giorno di Co2 – ossia anidride carbonica – rilasciate nella zona target della Solfatara. Parliamo di un valore molto elevato. Il bradisismo include non solo il sollevamento del suolo, ma anche il degassamento e l'energia liberata dai terremoti. Va guardato nel suo complesso".

Immagine

Il bollettino dell'Osservatorio Vesuviano del 2-8 marzo

Oggi, martedì 10 marzo, è stato pubblicato il bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei. Nella settimana dal 2 all’8 marzo 2026 sono stati registrati 47 terremoti con magnitudo superiore a 0, il maggiore dei quali di magnitudo 2.4, avvenuto il 5 marzo a 3 km di profondità. Il 28 febbraio è stato registrato uno sciame sismico consistito in 52 terremoti.

Immagine

Il suolo si solleva a 10 millimetri al mese

Da un mese circa (dalla settimana 9-15 febbraio), la velocità media di sollevamento del suolo si attesta a 10 millimetri al mese. La velocità di deformazione del suolo ha registrato, quindi, una riduzione. Il picco si era avuto un anno fa, quando a seguito di uno sciame sismico del 15-19 febbraio si registrò un aumento della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio mensile di circa 3 centimetri, durato fino alla fine di marzo 2025.

Leggi anche
Terremoto oggi Napoli, scossa 2.4 ai Campi Flegrei, zona Arco Felice

Dagli inizi di aprile, poi, la velocità è scesa a 15 millimetri al mese (1,5 centimetri), per poi risalire a partire dal 10 ottobre, quando il valore medio mensile di sollevamento è passato a 2,5 centimetri al mese. Dalla metà di dicembre 2025 si è registrata una diminuzione della velocità, tornata a 1,5 centimetri al mese. A febbraio, si è avuto un'ulteriore riduzione di mezzo centimetro, fino ad arrivare a quella attuale. Da gennaio 2025, il suolo ai Campi Flegrei si è sollevato nel complesso di 25 centimetri.

Per quanto riguarda, infine, i parametri geochimici, l'ultima settimana, secondo l'Osservatorio Vesuviano, conferma il "trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. La temperatura della fumarola BG, nel cratere della Solfatara, negli ultimi mesi mostra un trend di aumento, il valore medio nel periodo di riferimento è di circa 173 gradi centigradi. "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica – conclude l'Osservatorio Vesuviano – non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".

Attualità
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il suicidio dell'aggressore sul bus: è avvenuto nel bagno dell'ospedale, mentre era piantonato
Il fatto avvenuto ieri sera, la notizia resa nota solo oggi
Aggressione in via Simone Martini al Vomero, l'uomo ha rischiato il linciaggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views